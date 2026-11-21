김동현. 출처=tvN '놀라운 토요일' 화면 캡처

이종격투기 선수 출신 방송인 김동현이 도로에서 운전하다 겪은 일을 언급했다.

21일 방송된 tvN '놀라운 토요일'(놀토)에는 '크래시2: 분노의 도로'의 배우 이민기와 곽선영이 출연했다.

이날 곽선영은 '크래시2: 분노의 도로'에 대해 소개하며 "도로 위에서 벌어지는 교통 범죄를 다룬 내용"이라고 설명했다.

이를 들은 붐은 김동현에게 "고속도로에서 운전할 때 분노가 올라올 때가 언제냐"고 물었다. 김동현은 "보복운전도 많고, 정상적으로 가는데 빨리 가라고 하고 창문을 내리기도 한다"고 답했다.

출처=tvN '놀라운 토요일' 화면 캡처

이에 붐이 "창문을 같이 내리지 그랬느냐"고 하자, 김동현은 "그런 적 있다. 젊었을 때 경차를 몰았는데 트럭이 막 빵빵거리다가 옆에 서더니 창문을 내리더라. 저도 창문을 내리니까 갑자기 입술을 덜덜 떨면서 갔다. 잊을 수가 없다"고 말해 웃음을 자아냈다.

신동엽은 "그분도 얼마나 놀랐겠나. 만두귀를 봤을 것"이라고 말했다. 김동현은 "날카로울 때였다"고 말해 폭소를 더했다.

조은애 기자 eunn@sportsworldi.com

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