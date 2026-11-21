최민정이 지난 20일 서울 양천구 목동아이스링크에서 열린 2026-2027 ISU 쇼트트랙 월드투어 3차 대회 여자 1500m 준준결승 경기에서 질주하고 있다. 사진=뉴시스

올 시즌을 마치고 태극마크를 반납하겠다고 선언한 한국 쇼트트랙 간판 최민정(성남시청)의 질주가 멈출 줄 모른다. 월드투어 1000m 3연속 정상을 차지했다.

최민정은 21일 서울 양천구 목동아이스링크에서 끝난 2026~2027 국제빙상경기연맹(ISU) 쇼트트랙 월드투어 3차 대회 여자 1000m 결승에서 1분31초045의 기록으로 결승선을 통과했다. 올 시즌 크리스털 글로브 경쟁을 펼치고 있는 코트니 사로(캐나다·1분31초166)를 간발의 차이로 누르고 금메달을 차지했다. 동메달은 플로렌스 브루넬(캐나다·1분31초925)에게 돌아갔다.

최민정은 마지막 바퀴를 남기고 인코스로 코트니를 추월했다. 이어 선두 자리를 지키며 우승을 확정했다. 올 시즌 열린 쇼트트랙 월드투어 3개 대회에서 모두 이 종목 정상을 차지했다.

최민정은 앞서 캐나다에서 열린 쇼트트랙 월드투어 1, 2차 대회에서도 세계 최강의 힘을 보여줬다. 시즌 첫 대회인 밴쿠버 대회에선 여자 1000m 금메달 포함 4개의 메달을 목에 걸었다. 이어 열린 몬트리올 대회에선 여자 1000m 금메달과 1500m, 여자 계주 은메달까지 세 차례나 시상대에 올랐다.

함께 레이스를 펼치던 김길리(성남시청)는 앤 소피 바샹(캐나다)과 함께 엉켜 넘어졌다.

최민정은 뒤이어 열린 여자 3000m 계주에서도 은메달을 합작했다. 올 시즌 월드투어 3개 대회 연속 은메달이다. 최민정, 김길리, 김건희(성남시청), 심석희(서울시청)로 구성된 한국은 이날 열린 결승에서 4분12초990을 기록하며 중국(4분12초679)에 이어 2위에 올랐다. 준결승에 나선 최지현(전북도청), 김민지(한체대)와 함께 시상대에 올랐다.

남자부에선 쇼트트랙 기대주 신동민(화성시청)이 자신의 월드투어 개인전 첫 금빛 질주에 성공했다. 남자 1500m 결승에서 2분28초528의 기록으로 결승선을 끊었다. 현세대 남자 쇼트트랙 최강으로 꼽히는 옌스 반트바우트(네덜란드·2분28초534)를 간발의 차이로 눌렀다. 동메달은 캐나다의 펠릭스 루셀(2분28초620)에게 돌아갔다.

지난 시즌 처음으로 태극마크를 달고 시니어 무대를 달았던 신동민은 데뷔 두 번째 시즌 만에 월드투어 개인전 메달을 획득했다. 올 시즌 첫 개인전 메달이기도 하다. 신동민은 앞서 캐나다 밴쿠버에서 열린 1차 대회에선 5000m 남자 계주 금메달을 합작했다. 직전 2차 대회에선 1500m와 1000m 모두 결승 진출에 성공했으나 4위에 머물렀다.

함께 출전한 임종언(고양시청)은 4위(2분28초696)로 레이스를 마쳐 메달을 놓쳤다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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