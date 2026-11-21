사진=한국프로축구연맹 제공

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이정효 감독이 수원 삼성의 승격을 이끌고 우승까지 확정했다.

이 감독이 이끄는 수원 삼성은 21일 수원월드컵경기장에서 끝난 경남FC와의 하나은행 K리그2 2026 33라운드 홈 경기에서 루이스의 멀티골과 김주찬의 득점을 앞세워 3-1 승리를 거뒀다. 이날 승리로 승점 69(21승6무4패)이 된 수원 삼성은 남은 정규리그 1경기와 상관없이 우승을 확정했다. 앞서 수원 삼성은 지난 8일 용인FC를 꺾고 최소 2위를 확보하며 K리그2 1, 2위 팀에게 주어지는 K리그1 승격 티켓을 따냈다.

우승 청부사로 이름을 올렸다. 이 감독은 2022년 K리그2 광주FC를 우승으로 이끌며 1부 승격을 이끌었다. 이어 올해는 수원 삼성의 우승을 이끌며 K리그2에서만 통산 2차례 우승을 경험했다. K리그2 다른 팀에서 우승을 두 번 이긴 건 이 감독이 처음이다. 동시에 이 감독은 상주 상무의 우승을 두 차례 이끌었던 박항서 감독(2013년, 2015년)과 함께 K리그2 최다 우승(2회) 기록과 어깨를 나란히 했다.

전반 20분 김주찬의 선제골로 앞서 나간 수원 삼성은 루이스의 활약으로 승부를 결정지었다. 루이스는 후반 19분 추가골을 넣고 후반 26분 직접 얻어낸 페널티킥을 성공했다. 경남은 후반 32분 김현오의 만회골로 추격했으나 너무 늦은 시점이었다.

수원FC는 자동 승격에 한 걸음 다가섰다. 이날 김포솔터축구장에서 열린 김포FC와의 원정경기에서 1-0으로 승리했다. 승점 63(18승9무4패)가 된 수원FC는 2위를 유지했다. 22일 3위 서울 이랜드 FC(승점 57·17승6무7패)가 충남아산FC에 승리하지 못하면 수원FC는 K리그2 2위를 확정하고 1시즌 만에 K리그1 승격에 성공한다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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