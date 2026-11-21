샌프란시스코 자이언츠 이정후. 사진=AP/뉴시스

“타율 외에 공격에 크게 기여하는 바가 없다.”

미국 현지 매체가 이정후(샌프란시스코 자이언츠)가 공격 외에는 제 역할을 하지 못했다며 트레이드해야 한다고 주장했다.

스포츠일러스트레이티드(SI)는 21일 “트레이드설이 있는 내야수 케이시 슈미트를 지키는 대신 이정후를 트레이드할 상대를 찾아야 한다”고 했다. 이 매체는 “슈미트는 (트레이드가 된다면) 샌프란시스코에 좋은 투수를 안겨줄 수 있지만 내년에도 슈미트를 팀 로스터에 포함시키지 않으면 큰 실수”라며 “샌프란시스코는 이미 엘리엇 라모스라는 수비에 약점 있는 선수를 내보냈다. 이제 이정후가 두 번째 약점이 될 수 있다”고 지적했다.

이정후는 올 시즌 143경기에서 타율 0.276, 10홈런, 57타점, OPS(출루율+장타율) 0.724를 기록했다. 다만 이 매체는 이정후가 타율에 비해 볼넷이 적고 삼진이 많다고 지적했다. 수비 지표 역시 꼬집었다. 이정후는 MLB 데뷔 후 통산 외야 수비 기여도(DRS)가 -11이다. DRS는 같은 포지션의 리그 평균 선수와 비교해 수비로 몇 점을 막아냈는지를 나타내는 지표다. -11은 11점을 잃었다는 의미다.

이 매체는 “이정후를 트레이드하면 타격과 수비 문제를 해결하는 것은 물론 빅터 베리코토, 스캇 반두라, 보 데이비슨 등 유망주 외야수에게 더 많은 외야수들에게 출전 기회를 제공할 수 있는 발판이 될 것”이라고 했다.

다만 이정후의 트레이드가 쉽지는 않을 것이라는 관측이다. 이정후는 2024시즌을 앞두고 6년 총액 1억1300만달러에 샌프란시스코와 계약했다. 앞으로 3년간 6300만달러의 계약이 남아 있다. 2027시즌 종료 후 옵트아웃 조항이 있지만 현재 성적으로는 권리를 행사할 가능성이 작다. 이럴 경우 타 구단이 계약을 떠안기 부담스럽다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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