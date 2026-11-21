빌리프랩 제공

그룹 아일릿(ILLIT)이 일본 음악 시상식에서 3년 연속 수상이라는 기록을 세우며 현지에서의 탄탄한 인기를 입증했다.

20일 소속사 빌리프랩에 따르면 아일릿은 제68회 일본 레코드 대상 우수작품상 수상자로 선정됐다. 수상곡은 미니 4집 타이틀곡 ‘It’s Me(잇츠 미)’다.

특히 올해 우수작품상 후보에 오른 해외 아티스트의 곡 가운데 아일릿의 노래가 유일하다는 점에서 의미를 더한다. 아일릿은 대상 후보에도 이름을 올려 오는 12월 30일 생방송에서 최종 수상 여부가 가려질 예정이다.

이번 수상으로 아일릿은 일본 레코드 대상에서 3년 연속 수상 기록을 이어가게 됐다. 2024년 데뷔곡 ‘Magnetic(마그네틱)’으로 신인상을 받은 데 이어 지난해에는 일본 오리지널 곡 ‘Almond Chocolate(아몬드 초콜릿)’으로 우수작품상을 수상했다. 올해도 같은 부문에서 성과를 거두며 일본 음악 시장 내 존재감을 한층 키웠다.

‘It’s Me’의 꾸준한 음원 성적도 눈길을 끈다. 지난 4월 30일 발매된 이 곡은 일본 내 누적 재생 수 1억 회를 넘어섰다. 이는 올해 발매된 전 세계 여성 아티스트 곡 중 가장 빠른 기록이다. 오리콘 주간 스트리밍 랭킹과 빌보드 재팬 핫 100에서도 상위권을 유지하며 인기를 이어가고 있다.

연말에도 일본에서 활발한 활동을 이어간다. 아일릿은 NHK ‘홍백가합전’과 후지TV ‘FNS 가요제’ 등 현지 주요 연말 음악 프로그램에 3년 연속 출연한다. 오는 12월 23~24일과 26~27일에는 일본 치바 라라 아레나 도쿄 베이에서 앙코르 공연을 열고 투어의 대미를 장식할 예정이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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