궤도 SNS 캡처

과학 커뮤니케이터 궤도가 넷플릭스 두뇌 서바이벌 ‘데블스 플랜: 데드 어게인’ 출연을 마친 소회를 전했다.

궤도는 21일 자신의 SNS를 통해 장문의 글을 올리고 프로그램에 다시 참여하기까지의 고민과 촬영 당시 느꼈던 생각을 털어놨다.

그는 “서바이벌에 어울리지 않는 성향이라는 생각에 시즌1 이후 절대 나가지 않겠다고 다짐했지만, 오랜 설득 끝에 뭐라도 도움이 될 수 있으려나 매번 기다리시는 팬분들께 인사라도 드리자는 무겁고 복잡한 마음으로 참여하게 되었습니다”라고 밝혔다.

궤도는 최근 공개된 데블스 플랜: 데드 어게인에 게스트 플레이어로 합류했다. 시즌1 출연 이후 다시 프로그램을 찾은 그의 등장은 시청자들의 관심을 모았다.

궤도 SNS 캡처

촬영에 임하는 과정에서 느낀 부담감도 전했다. 궤도는 “목숨을 걸고 사투를 벌이는 현장에 놓였을 때 아무 당위성이 없이 경솔한 행동을 할 수 없어 주어진 상황에서 가능한 최선의 선택을 위해서 입장 직후부터 매순간 엄청난 고민들을 했어요”라고 당시를 떠올렸다.

이어 방송에서 미처 전달되지 못한 부분까지 짚어준 시청자들에게 고마움을 표했다. 그는 “다행히 방송에서 드러나지 못한 숨겨진 의미를 제대로 찾아주신 수준 높은 두뇌의 시청자분들께 오히려 제가 더 큰 감사의 박수를 보내드립니다”라고 적었다.

방송에서 언급한 과학 지식에 대한 설명도 덧붙였다. 궤도는 자신이 소개했던 이온추력기에 관해 이야기하며 “일주일 촬영했지만 문지방 효과 딱 하나 들어갔던 시즌1에 비해서 과학 이야기가 더 들어가서 좋네요”라고 만족감을 드러냈다.

글의 마지막에는 시청자들을 향한 메시지를 남겼다. 궤도는 “광활한 우주에 비해 한없이 작은 지구라는 행성에서 우리는 서로를 증오하고 미워하기엔 너무나도 멀고 사랑하기엔 그럼에도 충분히 가까운 존재들입니다”라며 출연 소감을 마무리했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]