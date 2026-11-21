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배우 신민아가 디즈니+ 오리지널 시리즈 ‘재혼 황후’를 통해 글로벌 흥행을 견인하며 주연 배우로서 존재감을 입증하고 있다.

21일 글로벌 OTT 시청 순위 집계 사이트 플릭스패트롤에 따르면 ‘재혼 황후’는 지난 20일 기준 디즈니+ TV쇼 부문 글로벌 1위를 차지했다. 2위와 뚜렷한 점수 차를 나타내며 정상에 오른 가운데, 종영을 앞둔 시점에도 세계 각국 시청자들의 관심이 이어지고 있다.

작품은 공개 초기부터 눈에 띄는 성과를 거뒀다. 첫 3일간의 시청 데이터를 기준으로 전 세계 디즈니+ 로컬 오리지널 공개작 중 글로벌 최다 시청 1위에 이름을 올린 것. 공개 직후 형성된 열기가 후반부까지 지속되면서 흥행 흐름을 이어가고 있다.

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글로벌 인기를 이끄는 중심에는 동대제국의 황후 나비에로 분한 신민아가 있다. 가상의 제국과 황실을 현실감 있게 구현한 ‘K-로판’ 장르는 신민아에게도 새로운 도전이었다. 황후 역을 맡아 기대를 모았던 그는 고유의 우아한 분위기에 강인한 카리스마를 더해 기존과는 다른 매력을 선보였다. 새로운 장르 안에서도 자신만의 색깔을 살리며 극의 중심을 단단히 지켰다.

특히 신민아는 절제된 감정 표현으로 나비에의 내면을 섬세하게 그려냈다. 작은 시선의 변화와 표정만으로도 겉으로 드러내지 못한 감정을 전달하는가 하면, 흐트러짐 없는 자세와 차분한 어조로 황후의 위엄과 강단을 표현했다. 위태로운 순간에도 쉽게 평정심을 잃지 않는 인물의 모습을 세밀하게 담아내며 캐릭터에 깊이를 더했다.

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해외 매체들의 관심도 이어졌다. 콜라이더, 스크린랜트, 애니메 뉴스 네트워크 등은 신민아의 연기를 조명하며 절제된 연기 속에 담긴 진정성과 황실의 대립부터 인물 간 섬세한 교감까지 아우르는 표현력을 주목했다. 포브스, 버라이어티, 할리우드 리포터, 데드라인 등도 작품을 다루며 글로벌 관심에 힘을 보탰다.

황후가 지닌 위엄과 그 이면에 자리한 감정을 함께 표현하며 ‘K-로판’의 매력을 알리고 있는 신민아. 작품이 마지막 이야기를 앞둔 가운데, 그가 나비에의 서사를 어떻게 마무리할지에도 관심이 쏠린다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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