피겨 김서영. 사진=뉴시스

피겨스케이팅 여자 싱글 유망주 김서영(20·명지대)이 쇼트프로그램 개인 최고점을 세웠다. 기세를 몰아 시니어 그랑프리 첫 메달에 도전한다.

김서영은 21일 핀란드 헬싱키의 아이스홀에서 끝난 2026~2027 국제빙상경기연맹(ISU) 피겨스케이팅 시니어 그랑프리 5차 대회 핀란디아 트로피 여자 싱글 쇼트프로그램에서 총점 69.03점을 획득하며 3위에 올랐다. 기술점수(TES) 40.24점, 예술점수(PCS) 28.29점을 받았다. 지난해 9월 ISU 챌린저 시리즈 롬바르디아 트로피에서 작성한 자신의 최고점 68.75점을 1년 2개월 만에 경신했다. 2위 니나 페트로키나(에스토니아·69.08점)와는 불과 0.05점에 불과하다.

김서영은 트리플 러츠-트리플 토루프 콤비네이션 점프로 이날 연기를 시작했다. 러츠의 에지 사용이 명확하지 않다는 어텐션 판정을 받았으나 수행점수(GOE) 0.25점을 챙겼다. 이어 트리플 플립을 깔끔하게 뛰었다. 플라잉 카멜 스핀을 최고 난도인 레벨4로 처리했다. 후반부에 배치한 더블 악셀도 안정적으로 소화했다. 이후 김서영은 레이백 스핀과 스텝 시퀀스, 체인지 풋 콤비네이션 스핀을 모두 레벨4로 수행하며 연기를 마무리했다. 이날 선보인 7개 연기 요소에서 모두 GOE를 얻었다. 김서영은 하루 뒤 열리는 프리스케이팅을 통해 시니어 그랑프리 첫 메달에 도전한다.

김유성(수리고)과 이해인(고려대)도 상위권에 올랐다. 지난달 열린 1차 대회를 통해 시니어 그랑프리 데뷔전을 치른 김유성은 이번 대회에서 개인 첫 메달을 노린다. TES 38.45점, PCS 29.84점을 획득, 총점 68.38점으로 김서영에 이어 4위에 자리했다. 이달 초 열린 3차 대회에서 동메달을 획득하며 개인 첫 시니어 그랑프리 메달을 목에 건 이해인도 활약했다. TES 36.31점, PCS 31.45점에 총점 67.76점으로 5위에 올랐다.

한편 쇼트프로그램 1위에는 79.06점을 받은 일본 차세대 간판 시마다 마오가 올랐다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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