사진=뉴시스

미국 메이저리그(MLB)가 프로야구 삼성 주장 구자욱의 신분조회를 요청했다.

한국야구위원회는 20일 “MLB 사무국으로부터 구자욱에 대한 신분조회 요청을 받고, 해당 선수는 프리에이전트(FA) 신분으로 해외 구단을 포함한 모든 구단과 계약 체결이 가능한 신분임을 통보했다”고 밝혔다.

신분조회 요청은 해외 구단이 한국 선수를 영입하기 위해 밟는 사전 절차다. MLB 계약을 보장하는 것은 아니지만, 구자욱에게 관심을 보이는 빅리그 구단이 있다고 해석할 수 있다.

2012년 삼성에 입단한 구자욱은 ‘원클럽맨’이다. 통산 12시즌 동안 통산 타율 0.322, 201홈런 984타점 1073득점 OPS(출루율+장타율) 0.900을 기록했다. 올 시즌에는 타율 0.371을 기록하며 생애 첫 KBO리그 타격왕 올랐다.

포스트시즌(PS) 활약도 눈부셨다. 특히 햄스트링(허벅지 뒤 근육) 부상을 안고 뛴 이번 한국시리즈(KS)서 타율 0.500(20타수 10안타) 1홈런 6타점 5득점 OPS 1.415로 맹활약했다. KS 최우수선수(MVP) 역시 구자욱 몫이었다.

구자욱은 우승 기자회견 당시 “미국 진출에 대한 꿈이 있다. 한번 도전해보고 싶다. 혹시 보고 계신 해외 에이전트가 계신다면 연락 한번 달라”고 말한 바 있다. 지난 13일 해외 에이전트를 선임한 구자욱이 MLB 진출의 꿈을 이룰 수 있을지 지켜볼 일이다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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