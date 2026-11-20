김민. 출처=김민 SNS

최근 가스 폭발 사고 현장에서 추가 피해를 막은 배우 윤대열에 이어 산불 진압에 나선 배우 김민까지. 실제 사고 현장에서 망설임 없이 몸을 던져 대형 참사를 막은 배우들의 선행이 잇따라 알려져 관심을 모으고 있다.

20일 JTBC 보도에 따르면 김민은 전날 강원도 고성에서 넷플릭스 시리즈 '혼: 삼각의 시간' 촬영을 마치고 숙소로 이동하던 중, 산불이 난 현장을 발견했다. 이에 경찰에 신고한 이후 소화기를 들고 현장에 뛰어들었다.

약 5평 규모였던 불은 약 5분 만에 50평가량으로 빠르게 번졌고 자칫 더 큰 불로 이어질 수 있는 아찔한 상황이었다. 김민은 현장에 있던 리조트 직원과 함께 소화기로 불을 끄는 데 힘을 보탰고, 외투 일부분이 불에 그을리기도 했지만 부상 없이 더 큰 화재를 막은 것으로 전해졌다.

윤대열. 출처=윤대열 SNS

앞서 윤대열 역시 비슷한 소식으로 박수를 받았다. 그는 지난달 27일 인천시 검단구의 한 상가 건물 1층 가스 폭발 사고 현장에서 밸브가 열려있는 액화석유가스(LPG)통 2개를 발견했다. 이에 빠르게 가스통 밸브를 잠그고 경찰에 신고했다.

당시 윤대열은 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 글을 올려 "2차 피해가 우려돼 건물 뒤에 가스통을 잠근 것뿐"이라며 "피해입으신 분들 그리고 피해자 가족분들의 몸과 마음의 빠른 쾌유를 진심으로 진심으로 바란다"고 전했다. 이후 윤대열은 신속한 조치로 추가 피해를 막은 공로를 인정받아 인천 서부경찰서로부터 감사장을 받기도 했다.

조은애 기자 eunn@sportsworldi.com

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