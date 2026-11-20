사진=UFC 제공

‘흥미진진한 대결’

UFC 페더급(65.8kg) 톱10 파이터 7위 야이르 로드리게스(34·멕시코)와 10위 스티브 가르시아(34·미국)가 치열한 대결을 펼칠 전망이다.

‘UFC 파이트 나이트: 로드리게스 vs 가르시아’는 2027년 1월 17일 미국 텍사스주 댈러스의 아메리칸 에어라인 센터에서 열린다. 티켓 판매는 오는 21일 오전 1시에 시작된다. 티켓마스터에서 구매할 수 있다. 티켓 구매는 1인당 8매로 제한된다.

로드리게스가 오랫동안 기다려온 옥타곤 복귀전을 치른다. 전 타이틀 도전자였던 로드리게스는 파트리시우 핏불, 조쉬 에멧, 브라이언 오르테가 등 강력한 상대들을 꺾으며 페더급에서 입지를 다졌다. 로드리게스는 이제 가르시아를 상대로 완벽한 승리를 노린다.

사진=UFC 제공

가르시아는 이번 경기를 통해 자신의 존재감을 확실히 알리려 한다. 가르시아는 KO 능력을 갖춘 다재다능한 종합격투기(MMA) 선수로서 데이비드 오나마, 캘빈 케티어, 카일 넬슨 같은 강자들을 상대로 멋진 승리를 거두며 큰 반향을 일으켰다. 그는 이제 로드리게스를 단숨에 제압하고, 2027년 도약을 위한 발판을 마련하고자 한다.

이 뿐만 아니다. 웰터급(77.1kg)에서는 랭킹 15위인 베테랑 대니얼 로드리게스(39·미국)와 크로아티아 출신 강자 로베르토 솔디치(31·크로아티아)가 맞붙는다.

UFC 옥타곤 6년 차 베테랑 로드리게스는 케빈 홀랜드, 산티아고 폰지니비오, 알렉스 모로노 등 강호들을 꺾으며 웰터급의 강자로 자리매김했다. 그는 이제 솔디치를 상대로 또 한 번의 압도적인 승리를 노린다.

솔디치는 커리어 사상 가장 큰 승리를 거두고자 한다. UFC 두 번째 경기에 나서는 솔디치는 데뷔전에서 카오스 윌리엄스를 상대로 판정승을 거두며 강렬한 첫인상을 남겼다. 솔디치는 이제 로드리게스를 상대로 이변을 일으켜 순위를 계속 끌어올리는 것을 목표로 하고 있다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]