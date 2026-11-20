‘흥미진진한 대결’
UFC 페더급(65.8kg) 톱10 파이터 7위 야이르 로드리게스(34·멕시코)와 10위 스티브 가르시아(34·미국)가 치열한 대결을 펼칠 전망이다.
‘UFC 파이트 나이트: 로드리게스 vs 가르시아’는 2027년 1월 17일 미국 텍사스주 댈러스의 아메리칸 에어라인 센터에서 열린다. 티켓 판매는 오는 21일 오전 1시에 시작된다. 티켓마스터에서 구매할 수 있다. 티켓 구매는 1인당 8매로 제한된다.
로드리게스가 오랫동안 기다려온 옥타곤 복귀전을 치른다. 전 타이틀 도전자였던 로드리게스는 파트리시우 핏불, 조쉬 에멧, 브라이언 오르테가 등 강력한 상대들을 꺾으며 페더급에서 입지를 다졌다. 로드리게스는 이제 가르시아를 상대로 완벽한 승리를 노린다.
가르시아는 이번 경기를 통해 자신의 존재감을 확실히 알리려 한다. 가르시아는 KO 능력을 갖춘 다재다능한 종합격투기(MMA) 선수로서 데이비드 오나마, 캘빈 케티어, 카일 넬슨 같은 강자들을 상대로 멋진 승리를 거두며 큰 반향을 일으켰다. 그는 이제 로드리게스를 단숨에 제압하고, 2027년 도약을 위한 발판을 마련하고자 한다.
이 뿐만 아니다. 웰터급(77.1kg)에서는 랭킹 15위인 베테랑 대니얼 로드리게스(39·미국)와 크로아티아 출신 강자 로베르토 솔디치(31·크로아티아)가 맞붙는다.
UFC 옥타곤 6년 차 베테랑 로드리게스는 케빈 홀랜드, 산티아고 폰지니비오, 알렉스 모로노 등 강호들을 꺾으며 웰터급의 강자로 자리매김했다. 그는 이제 솔디치를 상대로 또 한 번의 압도적인 승리를 노린다.
솔디치는 커리어 사상 가장 큰 승리를 거두고자 한다. UFC 두 번째 경기에 나서는 솔디치는 데뷔전에서 카오스 윌리엄스를 상대로 판정승을 거두며 강렬한 첫인상을 남겼다. 솔디치는 이제 로드리게스를 상대로 이변을 일으켜 순위를 계속 끌어올리는 것을 목표로 하고 있다.
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