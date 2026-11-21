사진=전북현대모터스FC 제공

프로축구 전북현대가 차기 시즌 아시아축구연맹 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 진출 가능성을 높이기 위해 총력을 기울인다.

전북현대는 21일 오후 2시 전주월드컵경기장서 FC서울을 상대로 하나은행 K리그1 2026 파이널라운드 36라운드 홈경기를 치른다. 이번 경기는 올 시즌 FC서울과의 마지막 맞대결이자 차기 시즌 ACLE 진출 가능성을 이어가기 위한 중요한 일전이다.

현재 전북현대는 12승13무10패(승점 49)로 리그 5위에 자리하고 있다. 우승 경쟁은 마무리됐지만 차기 시즌 ACLE 진출 가능성이 남아 있는 만큼, 남은 경기에서 최대한 승점을 확보하기 위한 이번 서울전의 중요성이 더욱 커지고 있다.

상대 FC서울은 20승7무8패(승점 67)로 리그 우승을 조기 확정 지었다. 전북현대는 서울과의 역대 맞대결에서 39승27무30패로 우위를 점하고 있지만, 올 시즌에는 1무2패로 아직 승리를 거두지 못했다.

전북현대는 최근 5경기에서 1승2무2패를 기록하고 있다. 티아고가 11골로 팀 내 최다 득점을 기록 중이다. 이승우가 8골로 뒤를 잇고 있으며, 이영재는 7개의 도움으로 팀 공격을 이끌고 있다.

한편 이날 경기장에서는 팬들을 위한 다양한 즐길 거리도 마련된다. 2026시즌 출시된 전북현대 카드 전 에디션 중 한 종류를 무작위로 획득할 수 있는 랜덤 카드 드로우 이벤트가 진행된다. 또한 오피셜 스토어 인근에서는 전북 지역 대학생들이 참여한 Drive Up 업사이클링 창업 캠프 우승팀의 아이디어를 바탕으로 제작된 그린사이클 제품을 판매한다.

전북현대 이도현 단장은 “올 시즌 아쉽게도 우승이라는 목표는 이루지 못했지만, 아직 끝까지 도전해야 할 목표가 남아 있다”며 “남은 경기에서 선수단이 모든 것을 쏟아부을 수 있도록 팬 여러분께서도 전주성을 찾아 변함없는 응원을 보내주시길 부탁드린다”고 전했다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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