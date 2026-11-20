한국배구연맹(KOVO)이 경기 도중 발생한 관중의 심정지 사고와 관련한 입장을 밝혔다.

KOVO는 20일 “전날 인천 삼산월드체육관서 응급조치를 받고 병원으로 이송되었으나 끝내 유명을 달리하신 고인께 깊은 애도를 표한다”며 “갑작스러운 사고로 소중한 가족을 잃으신 유가족 여러분께도 진심 어린 위로의 말씀을 드린다. 어떠한 말로도 헤아리기 어려운 슬픔에 깊은 애통함을 전한다”고 말했다.

이번 사고를 매우 엄중하게 받아들인다는 입장이다. KOVO는 “앞으로도 경기장을 찾는 모든 관중이 안심하고 배구를 관람할 수 있도록 경기장 안전과 관중 보호를 위한 노력을 지속해 나가겠다”며 “다시 한번 갑작스럽게 세상을 떠나신 고인의 명복을 빌며, 유가족 여러분께 깊은 위로와 애도의 마음을 전한다”고 설명했다.

앞서 지난 19일 인천 삼산월드체육관서 열린 HK흥국금융 2026~2027 V리그 여자부 흥국생명과 GS칼텍스의 경기 도중 관중이 쓰러지는 사고가 발생했다. 현장 의료진은 곧바로 심폐소생술(CPR) 등 응급처치에 나섰다. 약 20분간 응급처치를 받은 관중은 병원으로 옮겨졌고, 흥국생명 구단 관계자도 상황을 파악하기 위해 동행했다. 하지만 관중은 결국 숨졌다.

현장 조치는 오후 8시40분께 마무리됐으며, 경기는 오후 8시43분께 재개됐다.

흥국생명도 애도의 뜻을 표했다. 구단은 “안타까운 소식을 접한 구단은 고인의 명복을 빈다. 갑작스러운 슬픔을 겪고 계신 유가족분들께 진심 어린 위로의 말씀을 전한다”며 “아울러 구단은 유가족의 어려움을 함께 나누고자 필요한 지원 방안을 적극적으로 검토하고, 유가족의 뜻을 존중하는 범위에서 가능한 지원을 다하겠다”고 전했다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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