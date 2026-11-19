사진=KIA 타이거즈 제공

팬들과 선수들이 함께 어울리는 특별한 축제가 열린다. 프로야구 KIA가 대학 축제를 콘셉트로 한 팬 참여형 행사 ‘갸동제’로 2026시즌을 마무리한다.

KIA는 오는 28일 ‘2026 호랑이 가족 한마당 갸동제’를 개최한다고 19일 밝혔다. 정규리그부터 포스트시즌(PS)까지 뜨거운 응원을 보내준 팬들에게 감사의 마음을 전하기 위해 마련했다. PS 엔트리에 포함됐던 선수들(외국인 선수 제외)과 2027년 신인 선수단이 참여한다.

행사는 광주-기아 챔피언스 필드 내 인크커피 매장에서 진행된다. 구장 시설 개선 공사에 따른 팬들의 안전을 고려해 장소를 정했다. 오후 2시30분부터 조별로 40분씩 총 4차례에 걸쳐 12개의 체험 부스를 운영한다.

즐길거리도 다양하다. ‘하나, 둘 셋! 두루치기’와 ‘몽도그’, 선수단이 먹는 단백질 음료를 맛볼 수 있는 ‘겁나 프로틴’ 등 먹거리 부스가 마련된다. 선수들과 함께 행운의 거북이 열쇠고리를 만들거나 신인 선수들과 폴라로이드 사진을 촬영하는 프로그램도 진행된다.

참가 인원은 총 800명이다. 입장권은 오는 25일 오후 2시부터 구단 공식 모바일 애플리케이션을 통해 예매할 수 있다. 참가비는 무료이며, 선수단 조 편성 등 세부 내용은 구단 공식 SNS에서 확인할 수 있다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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