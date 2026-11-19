미미미누. 사진=뉴시스

유튜버 미미미누가 법학적성시험(LEET·리트) 만점자 관련 영상을 비공개로 돌렸다. 방송인 백지연의 '지금 백지연' 역시 관련 인터뷰 영상을 내렸다.

미미미누는 19일 '미미미누' 채널 커뮤니티를 통해 "이OO 님이 출연한 영상은 비공개 처리했다"며 "최초 의혹 제기 당시 저희 채널을 통해 '수능 국어 라이브 풀이' 계획을 처음으로 전했던 만큼, 예고한 날짜까지 지켜본 뒤 영상에 대한 결정을 하는 것이 신중한 선택이라고 생각했다"고 밝혔다.

이어 "그러나 이OO 님은 오늘 오전 예정된 공개 검증 현장에 참석하지 않았고, 영상에서 다뤘던 이OO 님의 수험 과정 또한 점점 신뢰를 잃어감에 따라 그대로 영상을 두기에는 어렵다고 판단했다"며 "시청자분들께 도움을 드리고자 제작한 영상이 불편을 드리게 돼 매우 마음이 무겁고, 앞으로 더 좋은 콘텐츠를 제작할 수 있도록 노력하겠다"고 전했다.

미미미누 채널뿐만 아니라 '지금 백지연'에 올라왔던 관련 영상도 모두 내려간 상태다. 앞서 백지연은 유튜브 채널 '지금 백지연'에서 '세무사 시험 논란 전 11월 11일 촬영분'이라는 제목의 영상을 통해 이씨와의 인터뷰 내용을 공개한 바 있다.

법학적성시험(LEET·리트) 만점자로 알려졌던 이씨는 최근 불거진 부정행위 의혹을 해소하기 위해 이날 오전 대학수학능력시험(수능) 국어 영역 실시간 풀이를 예고했지만 약속된 장소에 나타나지 않았다.

이후 이씨의 신변 안전을 우려하는 신고가 경찰에 접수된 가운데, 이씨는 이날 서울 강동구에서 심정지 상태로 발견됐다. 경찰은 이씨의 사망 여부가 최종 판정되면 현장 감식 등을 통해 정확한 사망 경위를 확인할 방침이다.

조은애 기자 eunn@sportsworldi.com

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