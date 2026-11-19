모나용평이 ‘월드 스키 어워즈 2026’에서 9년 연속 ‘대한민국 베스트 스키 리조트’로 선정됐다. 드래곤밸리호텔도 ‘대한민국 베스트 스키 호텔’에 이름을 올려 모나용평은 지난해에 이어 두 부문을 동시 수상했다.

올해로 14회를 맞은 월드 스키 어워즈는 전 세계 스키 리조트와 호텔, 샬레 등을 대상으로 업계 관계자와 소비자 투표를 통해 부문별 수상자를 선정하는 국제 시상식이다. 모나용평은 국내 스키 리조트 부문에서 2018년부터 9년 연속, 통산 13회 수상했다.

국내 최초의 현대식 스키 리조트로 출발한 모나용평은 2018 평창동계올림픽 당시 알파인 스키 경기가 열린 곳이다. 발왕산 자락에 난이도별 슬로프 28면과 리프트 14기를 갖췄다. 50년 넘게 쌓아온 제설·정설 기술과 운영 경험을 바탕으로 겨울철 슬로프 설질을 관리한다.

숙박시설로는 슬로프와 가까운 드래곤밸리호텔과 다양한 객실 유형을 갖춘 콘도미니엄이 있다. 발왕산 관광케이블카와 스카이워크, 골프장, 워터파크를 비롯해 웰니스 프로그램도 운영한다.

2026/27 스키 시즌은 오는 22일 시작한다. 최근 기온이 떨어지면서 제설 여건이 좋아져 개장일을 당초 계획보다 약 일주일 앞당겼다. 첫날에는 초·중급 코스인 핑크 슬로프를 먼저 열고, 이후 뉴레드·옐로우·레드·파라다이스 등을 개방할 예정이다. 슬로프별 개방 순서와 일정은 제설 상황에 따라 달라질 수 있다.

모나용평 관계자는 “올겨울을 기다려온 스키어와 스노보더의 기대에 부응할 수 있도록 개장 준비에 만전을 기하고 있다. 시즌 내내 좋은 설질을 유지해 다시 찾고 싶은 스키 리조트가 되겠다”고 밝혔다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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