사진=WKBL 제공

“우연히 제 앞에 공이 떨어졌어요.”

극적인 결승골의 주인공인데도 담담했다. 단순 행운으로 치부하기엔 너무나 부지런했다. 홀로 잡아낸 공격 리바운드만 무려 11개. 마지막엔 골밑으로 쇄도해 팀에게 승리를 안긴 노구치 사쿠라(신한은행) 얘기다.

한 점 차 승부에서 웃었다. 신한은행은 18일 인천도원체육관서 열린 KB국민은행과의 KB스타뱅킹 2026~2027 여자프로농구 정규리그 홈경기에서 62-61로 승리했다.

승부는 종료 3초 전 갈렸다. 신한은행은 종료 21초 전 박지수(KB)에게 자유투 2개를 허용하며 60-61로 뒤졌다. 작전타임 뒤 신지현의 3점슛마저 림을 외면했다. 하지만 노구치 사쿠라가 리바운드를 잡아냈고, 곧장 골밑슛을 성공시키며 극적인 역전승을 완성했다.

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사실 이 장면은 최윤아 신한은행 감독의 구상대로 풀리지 않았다. 공을 쥔 신지현은 물론, 홍유순도 묶여있게 된 것. 최 감독은 “픽앤롤을 준비했는데, 신지현에게 곧바로 시도하게 하면서 상대 빅맨 송윤하와 맞붙는 상황이 나왔다. 그 부분은 아쉬웠다”고 돌아봤다. 다만 “어떤 상황이 나오더라도 공격 리바운드까지 가달라고 주문했다. 선수들이 이를 잘 지켰고, 특히 사쿠라가 끝까지 해준 게 좋았다”고 웃었다.

양 팀 통틀어 누구보다 뜨거웠다. 지칠 줄 모르는 활동량으로 코트 위를 누빈 사쿠라는 이날 3점슛 1개를 포함해 13점 13리바운드 2어시스트 1스틸을 써냈다. 경기 후 만난 그는 “감독님께서 리바운드는 마지막 순간뿐 아니라 경기 내내 집중해야 한다고 강조하셨다. 그걸 생각하며 뛰었는데 마침 공이 내 앞으로 떨어졌다”고 떠올렸다.

이 순간조차 마음을 놓을 틈은 없었다. 사쿠라는 “아직 시간이 남아 있었다. 끝까지 수비해야 한다는 생각이 먼저 들었다”고 말했다.

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그만큼 쉽지 않은 경기였다. 상대 골밑엔 박지수가 버티고 있었다. 사쿠라는 전반 여러 차례 블록슛을 당하며 고전했다. 그는 “계속 막히니까 ‘어떡하지’라는 생각이 들었다”고 털어놨다.

해법은 하프타임에 찾았다. 최윤아 신한은행 감독은 골밑에서 리바운드를 잡았을 때 수비수가 한 명 더 있다고 생각하라고 조언했다. 사쿠라는 “공을 잡은 뒤 한 번 밖으로 빼냈다가 다시 공격하는 걸 의식했다. 후반에는 블록슛을 당하는 일이 줄었다”고 설명했다.

낯선 한국 무대에도 차츰 녹아들고 있다. 일본 출신인 사쿠라는 “같은 농구지만 일본과 한국은 차이가 크다. 한국은 몸싸움이 강하고 압박수비도 거세다”고 말했다. 그 속에서도 특유의 적극성을 잃지 않았다. 1라운드를 마친 현재 평균 10.2리바운드로 김단비(우리은행)와 공동 1위에 올랐다. 왕성한 활동량으로 팀에 활력을 불어넣고 있다.

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동료들의 존재가 큰 힘이 되는 중이다. 사쿠라는 “경기가 잘 풀리지 않을 때도 신지현, 김지영 등 코트 위 다섯 선수가 서로 무엇을 해야 할지 이야기하며 끝까지 집중했다”고 짚었다.

다음 상대도 KB다. 신한은행은 21일 청주 원정길에 올라 2라운드 첫 경기를 치른다. 사쿠라는 “지금이랑 똑같은 경기 내용을 되풀이해서는 안 된다. 상대가 어떻든 우리만의 ‘신한 농구’를 끝까지 추구해서 보여주겠다”고 힘줘 말했다.

인천=김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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