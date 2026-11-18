사진=이도현 SNS, 온라인 커뮤니티

배우 이도현이 영화 촬영을 함께한 배우와 스태프들에게 특별한 선물을 전하며 훈훈함을 안겼다.

이도현이 최근 진행된 영화 ‘우리 태양을 흔들자’ 쫑파티에서 동료 배우와 스태프들을 위해 패딩과 케이크를 준비하며 감사의 마음을 전한 것이 뒤늦게 알려졌다.

이도현이 준비한 선물은 자신이 모델로 활동 중인 브랜드 무신사 스탠다드 패딩이다. 함께 촬영한 동료 배우와 스태프뿐 아니라 자신의 대역을 맡았던 배우들까지 세심하게 챙기며 감사의 마음을 전했다.

이 같은 사실은 현장에 참석한 배우들의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 알려졌다. 이도현의 대역을 맡았던 배우들은 선물 받은 패딩을 들고 찍은 인증 사진을 공개하며 이도현의 계정을 태그하고 고마운 마음을 표현했다.

여기에 자신이 모델로 활동 중인 베이커리 브랜드 뚜레쥬르의 케이크도 준비했다. 쫑파티 현장의 각 테이블마다 케이크를 하나씩 전달하며 작품을 위해 함께 고생한 배우와 스태프들에게 감사의 마음을 전했다.

이도현 역시 자신의 SNS에 케이크를 들고 찍은 사진을 공개했다. 사진 속 이도현은 ‘우리 태양을 흔들자’라는 문구가 장식된 2단 케이크를 앞에 두고 미소를 짓고 있다.

이처럼 이도현은 촬영을 마친 뒤에도 동료 배우와 스태프들의 노고를 잊지 않고 감사의 마음을 전하며 현장을 훈훈하게 물들였다.

이도현은 지난해 5월 군 복무를 마치고 연기 활동에 복귀했다. 최근 영화 ‘우리 태양을 흔들자’ 촬영을 마쳤으며, 내년 공개 예정인 넷플릭스 시리즈 ‘그랜드 갤럭시 호텔’과 영화 ‘남벌’ 등을 통해 대중과 만날 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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