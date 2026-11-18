최휘영 문화제육관광부 장관이 게임 산업의 발전을 위해 전폭적인 지원에 나서겠다고 밝혔다.

18일 오후 부산 벡스코 제2전시장에서는 ‘2026 대한민국 게임대상’이 개최됐다. 게임대상은 한 해 최고의 게임을 선정하는 상으로, 문화체육관광부가 주최하고 한국게임산업협회의 주관으로 시상한다.

이날 최휘영 문화체육관광부 장관이 먼저 축사를 건넸다. 최 장관은 “오늘날 게임은 단순한 오락을 넘어 문화와 기술 융합된 대한민국의 대표 산업이자 콘텐츠 분야의 수출을 견인하는 핵심 동력이다. K-게임은 뛰어난 기술과 창의력을 바탕으로 경쟁력을 입증하고 있으며, 전 세계 이용자들에게 즐거움과 감동을 선사하고 있다”고 현주소를 짚었다.

이어 “이러한 성과는 독창적인 아이디어와 끊임없는 도전을 기반으로 늘 새로운 길을 개척해 온 게임 산업 종사자분들의 열정으로 가능했다. 문화체육관광부도 업계분들의 헌신에 걸맞게 게임 산업이 K-컬처 400조 시대의 주역이 될 수 있도록 최대한 지원하겠다”고 말했다.

게임업계 지원 확대를 약속했다. 최 장관은 “창의적인 아이디어와 혁신이 새로운 게임의 탄생으로 이어질 수 있도록 게임 기획 제작 지원을 대폭 확대하고, 세계 시장을 선도할 수 있는 대작 게임에 대한 지원도 내년부터 새롭게 추진할 계획”이라고 밝혔다.

이어 “게임을 만들고 싶은 청년들이 현장에서 경험을 얻고 게임 분야에서 지속적으로 성장해 나갈 수 있도록 청년 인턴십도 500명까지 늘려 지원하겠다”며 “올해 새롭게 마련돼 게임산업에 중점적으로 투자되는 1200억원 규모의 IP펀드와 함께 내년에는 콘텐츠 분야에 1조5000억원 규모의 펀드와 6000억원 규모의 융자를 기반으로 든든하게 뒷받침해 드리겠다”고 말했다. “이와 함께 게임콘텐츠 제작비 세액공제 등 다양한 제도적 지원도 마련될 수 있도록 관계부처와 더 열심히 협의하고 설득해 나가겠다”고 덧붙였다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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