가수 LUDE(루드)가 ‘보스의 노골적 취향’ OST에 참여했다.

루드가 가창한 MBN 수목드라마 ‘보스의 노골적 취향’ OST Part.3 ‘평행선’이 18일 공개됐다.

원작 네이버웹툰에 삽입됐던 곡으로, 이번 드라마 OST를 통해 다시 선보이게 됐다. 레트로한 시티팝 사운드에 루드 특유의 개성 있는 음색을 더해 아련한 분위기를 담아냈다.

특히 “두 손을 맞잡고 있어도 눈앞에 비친 세상은 다르다고”라는 가사는 서로 다른 취향과 성격을 지닌 주인공들의 관계를 표현한다. “우리 잡은 손을 놓지 말아줘”라는 노랫말에는 점차 가까워지는 두 사람의 감정이 담겼다.

루드는 그동안 ‘One Hour’, ‘Diver’ 등의 곡을 발표하며 음악 활동을 이어왔다. 이번 OST에서는 담담하면서도 섬세한 가창으로 두 주인공의 감정선을 표현했다.

‘보스의 노골적 취향’은 한 장의 앨범 속 ‘Her’를 찾아 나선 재벌 보스 권도혁(성훈)과 그의 인생에 예상치 못한 변수로 등장한 이은채(오세영)의 위장 로맨스를 그린 작품이다. 3개월 계약으로 얽힌 두 사람이 서로에게 마음을 열어가는 과정을 담고 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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