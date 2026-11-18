사진=대한축구협회 제공

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대한축구협회의 행정은 흔들렸고, 대표팀은 방향을 잃었다. 결과와 과정 모두에서 아쉬움을 남긴 2026년 한국 축구에 사실상 낙제점을 줄 수밖에 없는 이유다.

한국 축구대표팀은 18일 카타르 도하 압둘라 빈 칼리파 스타디움에서 끝난 카타르전을 마지막으로 올해 공식 일정을 모두 마무리했다.

다사다난, 우여곡절이었다. 한국 축구를 진두지휘해야 축구협회는 행정 혼란과 리더십 공백으로 신뢰를 잃었다. 사령탑들도 뚜렷한 성과를 거두지 못했다. 북중미 월드컵 조별리그 탈락의 책임을 지고 홍명보 대표팀 감독이 물러났고 후임으로 부임한 로베르트 모레노 임시 감독도 반등을 끌어내진 못했다. 선수들 역시 전반적으로 부침을 겪었다. 손흥민(LAFC)은 A매치 통산 최다 득점자(A매치 59골)로 올라섰지만 득점력은 예전만 못했다.

◆협회의 풍파, 최대 위기

각종 행정 난맥과 감독 선임 과정에서 불공정 논란이 이어지면서 여론의 냉대를 피하지 못했다. 한 번 무너진 신뢰는 쉽게 회복되지 않았다. 한준희 쿠팡플레이 해설위원은 “효율적이고 발전적인 행정 체계를 신속히 복구해야 한다”며 “이제는 정말 축구계 종사자들이 개인적 야심에 매몰되지 않고 축구 전반을 진정으로 개선하는 데 힘을 써야 한다”고 강조했다.

지난 7월 정몽규 축구협회장이 사임했다. 보궐 선거를 추진 중에 있지만 여전히 중심을 못 잡고 있다. 정부 주도로 출범한 K-축구혁신위원회의 활동이 축구협회 독립성을 침해할 수 있다는 우려가 일었지만 협회는 지켜보기만 했다. 결국 보궐 선거는 해를 넘기게 됐다.

김대길 KBSN 해설위원은 “축구협회가 이 정도 위기에 직면한 적이 있었나 싶을 정도로 어려운 한 해였다”며 “컨트롤타워 부재가 이어지면서 협회가 계속 흔들리고 있다”고 평가했다. 이어 “협회의 행정·재정적인 문제를 컨트롤하는 사람이 차기 회장이 돼야 한다”고 덧붙였다.

김환 해설위원은 “축구협회는 현재 공실 상태와 같다. 결정할 사람도 없고 표류 중인 상황이다. 물론 한 사람만의 잘못은 아니다”라며 “앞으로는 어떤 한 사람을 위한 게 아니라 축구를 위한 선택이 이뤄져야 한다. 축구인들의 반발을 사더라도 그렇게 해야 옳은 방향으로 갈 확률이 높다”고 조언했다.

◆전술도, 선수 기용도 “실패”

대표팀은 2026년 총 13번의 A매치를 치러 6승2무5패의 성적표를 남겼다. 승률 자체만 보면 나쁘지 않다. 경기 내용은 만족스럽지 못했다. 특히 전력이 급상승하고 있는 아시아 국가를 상대해서도 압도하지 못했다. 전술 전략은 1년 내내 미스였다. 스리백부터 포백 등 다양한 전술을 시도했으나 완성도가 떨어졌다.

김대길 위원은 “홍 전 감독은 월드컵 본선 무대에서 할 수 있는 안정적인 전술 형태를 선택했지만 결국 실패했다”며 “모레노 감독은 상대를 압박하고 속도를 높이려는 게임 모델을 추구했다. 하지만 북중미 월드컵 때와 비교해서 선수 기용에 변화가 없었다. 선수 변화 없이 게임 모델을 바꾸긴 어렵다”고 지적했다. 그러면서 “결국 역동적이고 공격적인 현대 축구에 맞는 전술이 이뤄지지 않은 이유”라고 덧붙였다.

김환 해설위원은 “주축 선수들로 짜인 한 해였다. 주전과 비주전도 확실히 나뉘어 있었다. 다른 국가처럼 젊은 선수들이 뛰는 구도가 나오지 않았다”며 “당장 눈앞에 있는 월드컵, (원래 내년 1월 개최 예정이었던) 아시안컵만 생각하고 계획을 짜다 보니 미래가 불투명해진 한 해였다”고 했다.

세대교체도 갈 길이 멀다. 한준희 해설위원은 “우리 대표팀의 평균 연령이 다른 국가와 비교해서 높다. 이를 냉정하게 바라봐야 한다”며 “지금 잘 나가는 스페인, 잉글랜드, 프랑스 3팀도 평균 연령(평균 26세)이 높지 않다”고 설명했다.

◆분발 필요한 선수들… 손흥민의 활용도는

선수들의 활약상도 아쉬움이 남았다. 해외 무대에서 뛰는 선수들의 면면은 화려했지만 개개인의 경쟁력이 대표팀 전체의 성과로 이어지진 못했다. 특히 노쇠화된 손흥민(LAFC)의 활용법은 여전히 풀어야 할 숙제다.

김환 해설위원은 “한국 축구와 다른 국가들의 가장 큰 차이는 90분 내내 높은 강도의 움직임을 유지할 수 있는 피지컬 능력”이라며 “월드컵에서도 기술이 좀 부족하고 이름값이 떨어져도 고강도 런닝 횟수가 많으면 (누구든) 상대해볼 수 있다. 하지만 우리 선수들은 60분이 지나면 속도가 뚝뚝 떨어진다”고 진단했다.

손흥민의 출전 시간을 줄여야 한다는 의견도 나왔다. 손흥민은 올해 A매치 13경기에 출전해 5골에 머물렀다. 2024년(15경기 10골)과 비교하면 득점력이 저조해졌다. 김대길 위원은 “손흥민은 이제 선발보다는 후반에 교체해서 승부를 결정짓는 역할로 가야 한다”며 “체력적인 부담이 있다 보니 결정적인 장면에서도 예전만큼의 결정력을 보여주지 못하고 있다”고 분석했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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