조슈아 반. 사진=UFC 제공

세계 최고 종합격투기(MMA) 단체 UFC가 캐나다 토론토에서 두 개의 타이틀전을 펼친다.

UFC는 내년 1월31일 캐나다 온타리오주 토론토 스코티아뱅크 아레나서 ‘UFC 336: 반 vs 캅’을 개최한다. 메인 이벤트에서는 플라이급 챔피언 조슈아 반이 랭킹 1위 마넬 캅을 상대로 세 번째 타이틀 방어에 나선다.

반의 기세는 매섭다. 통산 18승2패를 기록 중인 그는 현재 8연승을 달리고 있다. 알레샨드리 판토자와 타이라 타츠로, 브랜든 로이발 등을 연달아 꺾으며 정상의 자리를 굳혔다. 도전자 캅도 만만치 않다. 통산 23승7패의 강타자로, 호리구치 쿄지와 로이발 등을 제압했다. 이번이 생애 첫 UFC 타이틀전이다.

사진=UFC 제공

코메인 이벤트에서는 웰터급 잠정 챔피언을 가린다. 카를로스 프라치스와 무패 신예 마이클 모랄레스가 격돌한다. 승자는 정식 챔피언 이슬람 마카체프와 통합 타이틀전을 치른다.

프라치스는 통산 24승7패를 기록한 타격가다. 리온 에드워즈와 제프 닐 등을 KO로 제압하며 경쟁력을 입증했다. 상대 모랄레스는 19전 전승을 자랑한다. 션 브래디, 길버트 번즈, 닐 매그니 등을 쓰러뜨리며 정상 도전 기회를 잡았다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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