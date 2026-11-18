리사가 강렬하고 도발적인 무대 의상을 선보였다. 출처=리사 SNS

그룹 블랙핑크(BLACKPINK) 멤버 리사가 강렬하고 도발적인 무대 비하인드 컷을 공개했다.

리사는 지난 17일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “VIVA LA LISA WEEK 1”이라는 짧은 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

리사가 강렬하고 도발적인 무대 의상을 선보였다. 출처=리사 SNS

리사가 강렬하고 도발적인 무대 의상을 선보였다. 출처=리사 SNS

리사가 강렬하고 도발적인 무대 의상을 선보였다. 출처=리사 SNS

공개된 사진 속 리사는 몸매가 드러나는 붉은색 시스루 레이스 보디수트에 입체적인 스터드 장식을 더해 관능적이면서도 록 시크(Rock Chic)한 무드를 자아냈다. 여기에 어깨를 감싸는 거대한 레드 깃털 장식과 레이스 밴드 스타킹, 글리터가 돋보이는 블랙 싸이하이(Thigh-high) 부츠를 매치해 화려하고 파워풀한 스타일링을 완성했다.

리사가 강렬하고 도발적인 무대 의상을 선보였다. 출처=리사 SNS

리사가 강렬하고 도발적인 무대 의상을 선보였다. 출처=리사 SNS

또 다른 사진에서는 180도 다른 몽환적인 매력으로 시선을 사로잡았다. 아이보리와 화이트 톤의 의상을 입은 리사는 어깨와 소매의 풍성한 깃털 장식, 길게 늘어진 리본 스트랩, 빈티지한 디스트로이드 디테일로 아방가르드한 분위기를 극대화했다. 특히 깃털과 레이스로 장식된 뾰족한 귀 모양의 가면을 착용해 마치 판타지 속 한 장면 같은 신비로움을 더했다.

한편 리사는 솔로 아티스트로서의 음악 활동은 물론, 글로벌 패션계와 방송을 넘나들며 독보적인 행보를 이어가고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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