“수능 끝! 고생한 수험생들 즐거움 만끽하세요.”



테마파크와 리조트가 수험생들이 친구·가족과 나들이를 즐길 수 있도록 입장권과 부대시설 할인 혜택을 마련했다.

롯데월드가 수능 당일인 19일부터 어드벤처·어드벤처 부산·아쿠아리움·서울스카이 등 4개 사업장에서 수험생에게 입장권을 할인한다. 롯데월드 제공

오는 19일 2027학년도 대학수학능력시험을 치른 수험생들을 위해 레저업계가 테마파크와 워터파크 입장료를 낮췄다. 함께 시험을 준비한 친구나 곁에서 응원한 가족까지 할인받을 수 있는 곳도 있다.



롯데월드는 이날부터 전국 4개 사업장에서 수험생 할인을 시작한다. 현장 매표소에 수험표와 신분증을 제시하면 12월 31일까지 서울 잠실 어드벤처 종합이용권을 2만7000원, 어드벤처 부산 종합이용권을 2만원에 살 수 있다. 잠실에서는 수능 다음 날인 20일까지 ‘다크 판타지 페스티벌’ 공연이 이어진다. 롯데월드 아쿠아리움과 서울스카이도 이달 30일까지 수험생 입장료를 각각 1만8500원, 1만6500원으로 낮춘다.

에버랜드가 2027학년도 대학수학능력시험 수험생을 응원하기 위한 특별 프로모션 등 풍성한 이벤트를 연말까지 진행한다. 에버랜드 제공

에버랜드는 오는 12월 31일까지 수험생에게 이용권을 2만원에 판매한다. 동반 3명까지는 1인당 3만원이다. 스마트예약으로 방문을 신청한 뒤 현장에서 수험표나 수시 합격증 등 증빙서류와 신분증을 제시하면 된다. 수능 직후 첫 주말에는 좀비 연기자들이 등장하는 공포 테마존 ‘블러드시티 제로’도 즐길 수 있다. 운영 마지막 날은 22일이다.

서울랜드는 12월 31일까지 ‘수고했수능’ 행사를 열고 수험생과 동반 2명까지 파크이용권을 1인당 2만500원에 판매한다. 서울랜드 제공

서울랜드는 수험생과 동반 2명에게 같은 할인율을 적용한다. 오는 12월 31일까지 ‘수고했수능’ 행사를 통해 정상가 5만2000원인 파크이용권을 1인당 2만500원에 판매한다. 현장 매표소에 수험표·접수증·수시 합격증 중 하나와 신분증을 제시하면 된다. 연말까지 공원에서는 8m 높이의 산타 벌룬과 대형 트리를 중심으로 크리스마스 마켓이 열리고, 산타와 함께하는 공연에 이어 불꽃쇼가 펼쳐진다.



소노인터내셔널은 오션월드를 비롯한 전국 8개 워터파크와 춘천 삼악산 호수케이블카 이용료를 수험생 본인에게 50%, 동반 2명까지 45% 할인한다. 주말에도 할인율은 같다. 이용권은 19일부터 12월 9일까지 소노호텔앤리조트 공식 홈페이지에서만 판매하며, 11월 20일부터 12월 31일까지 쓸 수 있다.



바닷가 리조트 6곳에서도 19일부터 연말까지 수험표를 제시하면 혜택을 받는다.



쏠비치 남해와 진도에서는 인피니티풀을 무료로 이용하고 남해 디너 뷔페와 진도 조식 뷔페를 반값에 즐길 수 있다.



소노캄 여수와 소노벨 제주에서는 사우나를, 소노캄 제주에서는 실내수영장을 무료로 이용할 수 있다. 세 곳 모두 뷔페는 반값이다. 소노벨 변산은 체크인 때 시그니처 카드키를 증정하고 라운지에서 웰컴 드링크 한 잔을 제공한다.

정희원 기자 happy1@segye.com

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