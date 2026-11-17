사진=KOVO 제공

‘화려한 귀환’이 될 수 있을까. 세터 유광우가 삼성화재의 반등을 이끈다.

프로배구 삼성화재는 18일 대전충무체육관에서 우리카드와 2026~2027 HK흥국금융 V리그 남자부 홈 경기를 치른다. 기대 이상의 초반 행보다. 17일 현재 승점 6(2승2패)로 4위에 올라 있다. 지난 1일 KB손해보험과의 시즌 첫 경기를 3-1 승리로 장식했다. 이어 지난 14일에는 ‘디펜딩 챔피언’이자 올해 KOVO컵 우승팀 대한항공마저 3-1로 제압했다. 삼성화재가 시즌 개막 첫 4경기에서 2승을 챙긴 건 2023~2024시즌 이후 3시즌만이다.

기대감이 커진다. 삼성화재는 2017∼2018시즌 이후 8시즌 연속 봄 배구에 실패했다. 지난 시즌에는 최하위를 기록하기도 했다. 하지만 올 시즌 초반 반란의 흐름을 탔다.

‘돌아온 세터’ 유광우의 노련한 경기 운영이 돋보인다. 세트 부문 1위(세트당 12.625개)를 달리며 안정적으로 공격을 조율하고 있다. 1985년생으로 한선수(대한항공)와 함께 V리그 최고령 세터지만 체력적으로 흔들리지 않는다. 올 시즌 전 경기에서 모든 세트를 소화하고 있다.

지난 시즌 대한항공에서 뛴 그는 올 시즌 9년 만에 친정팀 삼성화재로 돌아왔다. 과거 삼성화재의 ‘왕조’ 시대를 이끌었기에 각오가 남다르다. 2007~2008시즌 프로 데뷔한 유광우는 2010~2011시즌 주전으로 도약해 삼성화재의 챔피언결정전 7연패라는 전무후무한 대업의 중심에 있었다.

시간을 거스를 순 없었다. 우리카드, 대한항공 등 팀을 옮긴 그는 올 시즌을 앞두고 새롭게 삼성화재 지휘봉을 잡은 토미 틸리카이넨 감독의 요청에 친정팀 복귀를 결정했다. 틸리카이넨 감독이 대한항공을 이끌던 시절 4년간 사제의 연을 맺은 바 있다. 호흡이 척척이다. 삼성화재 관계자는 “유광우가 틸리카이넨 감독이 하고자 하는 배구에 대한 이해도가 워낙 높다”며 “감독의 전술에 대한 선수들의 이해도가 떨어지면 직접 선수들에게 가이드처럼 가르쳐주기도 한다”고 설명했다.

유광우가 합류하면서 팀 분위기도 달라졌다. 삼성화재 관계자는 “후배들을 기술적으로 잘 이끌고 때로는 쓴소리도 아끼지 않는다”며 “틸리카이넨 감독은 유광우가 지도자를 해도 참 잘할 것이라고 칭찬한다”고 전했다. 유광우는 고질적인 발목 부상에 허리와 어깨 통증까지 안고 있지만, 다른 선수들과 다름없이 훈련을 소화하며 팀을 이끌고 있다.

외인 쌍포도 미소짓는다. 아포짓 스파이커 호키(29·브라질)는 득점 1위(113점), 공격성공률 5위(53.04%), 퀵오픈 공격성공률 3위(64.06%)를 달리고 있다. 아시아쿼터 아웃사이드 히터 왕빈(25·중국)은 득점 3위(94점), 공격성공률 3위(55.26%)에 오르며 호키와 함께 막강한 공격력을 뽐내고 있다.

팀 체질이 바뀌고 있다. 지난 시즌 팀 득점과 팀 공격성공률 모두 최하위였던 삼성화재는 올 시즌 팀 득점 2위(404점), 팀 공격성공률 2위(54.63%)로 올라섰다. 유광우의 노련미와 호키, 왕빈의 화력이 돋보이는 가운데 삼성화재가 꾸준함을 이어갈 수 있을지 시선이 쏠린다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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