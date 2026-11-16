‘예선부터 8연승’ 리친청, 삼성화재배 첫 결승… 韓 승자 기다린다

사진=한국기원 제공

거침없는 연승 행진이다. 중국의 리친청 9단이 예선부터 8연승을 질주하며 2026 삼성화재배 월드바둑마스터스 결승에 선착했다. 마지막 상대는 한국의 신진서 9단과 변상일 9단 중 한 명이다.

리친청은 16일 경기도 고양시 삼성화재 글로벌캠퍼스서 열린 대회 본선 4강전에서 중국의 구쯔하오 9단을 상대로 287수 만에 백 불계승을 거뒀다.

특유의 빠른 행마가 빛났다. 초반부터 주도권을 잡은 리친청은 우세한 흐름을 끝까지 지키며 승리를 완성했다. 이번 대회 통합예선에서 4연승으로 본선 진출권을 따낸 그는 본선에서도 4경기를 내리 이기며 처음으로 삼성화재배 결승 무대를 밟게 됐다.

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리친청은 “결승에 진출했다는 사실만으로도 매우 기쁘다. 삼성화재배에 10여 년간 꾸준히 출전했지만 좋은 성적을 내지 못했다”며 “이번 결승에서는 반드시 좋은 결과를 만들고 싶은 마음이 크다”고 밝혔다.

이제 한국 선수와 우승컵을 다툰다. 오는 17일 정오 열리는 신진서와 변상일의 준결승에서 상대가 결정된다. 리친청은 신진서에게 상대 전적 5승6패로 뒤져 있고, 변상일과는 5승5패로 팽팽하다.

이로써 삼성화재배 결승에서 6년 만에 한·중 맞대결이 성사됐다. 역대 14차례 대결에서는 한국이 8번, 중국이 6번 우승했다. 결승 3번기는 18일부터 20일까지 열리며, 우승 상금은 3억원이다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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