새 얼굴 김윤하까지 맹활약…원더독스, 포항시체육회에 2대0 리드

김연경 감독의 집중 지도와 과감한 선수 기용이 ‘필승 원더독스’의 공격에 활기를 불어넣었다.

지난 15일 방송된 MBC ‘신인감독 김연경2’ 6회에서는 시즌 2에서 2연승을 달리고 있는 필승 원더독스가 실업 배구의 강호 포항시체육회를 만나 맞대결을 펼쳤다.

시즌 세 번째 상대인 포항시체육회는 실업팀 리그 전승 우승을 차지한 전통의 강팀이다. 프로팀을 꺾은 경험은 물론 실업팀 최초로 프로 무대에 선수를 배출할 만큼 두터운 선수층과 탄탄한 전력을 갖췄다. 특히 이번 경기에는 원더독스 주장 겸 리베로 채선아와 미들 블로커 이호빈이 친정팀 포항시체육회 선수로 출전해 더욱 특별한 대결 구도를 형성했다. 양 팀 선수들의 장단점을 서로 잘 알고 있는 만큼 팽팽한 승부가 예상됐다.

경기를 앞두고 원더독스에는 전력에 타격을 줄 소식도 전해졌다. 김연경 감독이 기대를 걸었던 한송희가 부상으로 시즌 아웃 판정을 받은 것. 프로 입성을 목표로 뛰어온 한송희의 이탈에 아쉬움이 커진 가운데, 김연경 감독은 공백을 메우기 위해 근영여고 출신이자 양산시청 소속 레프트 김윤하를 새롭게 영입했다. 팀에 합류한 김윤하를 인쿠시가 살뜰히 챙기는 모습도 훈훈함을 안겼다.

김연경 감독이 이번 경기에서 중점적으로 준비한 것은 공격력 보강이었다. 상대 블로킹을 공략할 새로운 선택지로 백어택을 적극 활용하기로 한 것. 특히 아포짓 스파이커 윤영인이 부진을 털고 확실한 득점원으로 자리 잡을 수 있도록 직접 훈련을 이끌며 공을 들였다.

상대 벤치와의 지략 대결도 관심을 모았다. 김연경 감독은 지도자 경력 2년 차, 포항시체육회 김윤혜 감독은 22년 차로 20년의 경력 차이를 보였다. 김연경 감독은 상대 선수들의 특징과 약점을 고려한 맞춤 전략을 준비했고, 포항시체육회는 풍부한 경험을 바탕으로 맞섰다. 원더독스에서는 리베로 서유경이 처음으로 단독 주전으로 나서 눈길을 끌었다.

1세트 초반부터 원더독스의 공격이 매섭게 살아났다. 레프트 공격을 중심으로 흐름을 가져온 가운데 윤영인의 공격과 이예담의 서브 에이스가 더해지며 점수 차를 벌렸다. 한때 12점 차까지 앞서며 우위를 점했지만, 포항시체육회 박현주가 연속 득점에 성공하면서 추격이 시작됐다. 점수 차가 빠르게 좁혀지며 긴장감이 높아졌으나 원더독스는 흔들리지 않았다. 집중력을 유지한 끝에 25대19로 첫 세트를 따냈다.

2세트에 들어선 김연경 감독은 선수들에게 백어택을 더욱 적극적으로 시도할 것을 주문했다. 소극적인 공격을 지적하며 변화를 요구한 데 이어 백채림과 인쿠시 대신 지민경과 이예은을 투입하는 승부수를 띄웠다. 새로 합류한 김윤하도 코트에 나섰다. 데뷔전을 치른 김윤하는 강한 서브로 상대 리시브를 흔들었고, 서브 에이스까지 기록하며 인상적인 활약을 펼쳤다. 윤영인 역시 빈틈을 노린 강타로 득점을 보탰다. 선수 교체와 공격 전술이 맞아떨어진 원더독스는 2세트도 25대16으로 가져갔다.

셧아웃 승리를 향한 3세트에서는 윤영인의 활약이 돋보였다. 김연경 감독이 집중적으로 훈련했던 백어택을 마침내 성공시키며 달라진 공격력을 보여준 것. 여기에 세터 츠바키가 교체 투입되면서 윤영인과의 호흡도 살아났고, 원더독스의 공격은 한층 활기를 띠었다.

원더독스는 한때 동점을 허용하며 위기를 맞기도 했다. 하지만 이예은이 중앙에서 팀 최초로 백어택을 성공시키며 분위기를 끌어올렸다. 세트 스코어 2대0으로 앞선 원더독스는 다시 16대13으로 리드를 잡았다. 공격에서 달라진 모습을 보여준 원더독스가 포항시체육회를 상대로 셧아웃 승리를 완성할 수 있을지 다음 경기에 대한 관심이 높아지고 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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