한국마사회, 지역 취약계층 돕기 적극… ‘2026 과천 김장축제’에 1000만원 지원

김대헌 한국마사회 홍보실장, 신계용 과천시장, 최달용 과천종합사회복지관장(왼쪽부터)이 기념촬영을 하고 있다. 한국마사회 제공

한국마사회는 본격적인 동절기를 앞두고 지역사회 취약계층의 따뜻한 겨울나기를 돕기 위해 적극 나서고 있다.

마사회는 지난 13일부터 이틀간 경기도 과천 시민회관 시계탑 광장에서 진행된 ‘2026년 과천 김장축제’에 기부금 1000만원을 지원했다고 밝혔다.

이번 행사는 과천시 복지정책과가 주최하고, 과천종합사회복지관이 주관한 민·관·공 연합 사회공헌 활동이다. 지자체와 공공기관, 관내 기업 및 시민들이 함께 참여해 ‘김장愛(애), 정(情)을 나누다’를 주제로 진행됐다. 마사회는 지역 내 저소득층, 독거어르신, 한부모 가정 등 취약계층과 봉사참여 주민 등 약 1000가구에 김장김치가 전달될 수 있도록 1000만원을 후원하며 나눔의 뜻을 보탰다.

한국마사회 관계자는 “추운 겨울을 앞둔 지역 이웃들에게 정성껏 담근 김장김치가 작은 위로와 힘이 되길 바란다”며 “앞으로도 지역사회와 상생하고 도움이 필요한 이웃들에게 실질적인 온기를 전하는 사회공헌 활동을 지속적으로 이어가겠다”고 전했다

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

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