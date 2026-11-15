고경표 “음주운전 하지 말라던 제가 어겨” 사과…활동 전면 중단 선언

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음주운전 사고로 물의를 빚은 배우 고경표가 직접 사과문을 발표하고 예정된 활동을 모두 중단하겠다고 밝혔다.

고경표는 15일 사과문을 통해 “11월 14일 새벽 술을 마시고 운전하다 청소차를 들이받았다”며 “당시 혈중알코올농도는 면허취소 기준을 넘었다”고 사고 사실을 재차 인정했다.

그는 “새벽에 일하고 계시다 제 운전으로 위험에 처하고 놀라셨을 분들께 먼저 다시 한번 사과드린다”며 “술을 마시고 운전대를 잡은 건 전적으로 제 잘못이다. 음주운전을 하지 말아 달라고 사람들에게 이야기했던 제가 그 말을 어겼다”고 고개를 숙였다. 이어 “제가 한 행동으로 누군가 크게 다칠 수도 있었다. 무책임한 행동이었다”며 자신의 잘못을 거듭 인정했다.

사고 직후 상황에 대해서도 구체적으로 설명했다. 고경표는 “청소차와 부딪힌 뒤 차를 세울 곳이 바로 눈에 띄지 않아 조금 더 가서 차를 세웠다”며 “차에서 내려 제가 어디를 들이받은 건지 살폈다”고 밝혔다.

이어 “환경미화원 두 분을 뵙자마자 죄송하다고 말씀드렸다”며 “제 잘못에 대해 책임을 지겠다고, 다시 한번 정말 죄송하다고 말씀드리고 그 자리에서 잠시 얘기를 나누며 경찰을 기다렸다”고 설명했다. 사고 당시 영상에서 외투 주머니에 넣은 물건에 대해서는 “손에 들고 있던 차 키였다”고 해명했다.

최근 활발하게 펼쳐온 예능 활동에 대한 심경도 전했다. 고경표는 “한동안 배우로서 앞으로 어떻게 해야 할지 몰라 마음이 복잡했던 때가 있었다”며 “그때 예능에 나가 사람들과 어울리고 웃으면서 저부터 힘을 많이 얻었다”고 털어놨다.

그러면서 “요즘 일하러 가는 하루하루가 참 기쁘고 감사했다. 그래서 지금 방송 중인 프로그램과 공개를 앞둔 프로그램을 함께 만든 분들께 더 죄송하다”며 “같이 웃으며 찍었던 장면을 제 잘못 때문에 다시 편집하고, 오래 준비한 일정을 두고 갑자기 어려운 결정을 해야 하는 분들이 계신다”고 말했다.

제작진과 동료 배우, 팬들에게도 사과했다. 그는 “저를 믿고 불러주신 제작진과 스태프분들, 곁에서 함께해 준 동료 분들께 정말 죄송하다”며 “오래 응원해 주신 팬 여러분, 저를 만나기 위해 시간을 내고 기다리신 분들, 제 작품과 방송을 봐주신 모든 분께 죄송하다”고 전했다.

향후 활동 중단도 선언했다. 고경표는 “경찰 조사에 성실히 임하겠다. 사고로 생긴 피해를 회복하는 데 필요한 조치를 하고, 처분에 따른 모든 책임을 지겠다”며 “예정된 활동은 모두 중단하겠다”고 밝혔다. 끝으로 “이번 사안으로 느낀 스스로에 대한 부끄러움을 절대 잊지 않고, 저 자신을 붙잡으며 살겠다. 정말 죄송하다”고 덧붙였다.

앞서 고경표는 지난 14일 오전 3시 30분쯤 서울 마포구 동교동에서 자신의 승용차를 운전하다 도로에서 작업 중이던 청소차를 들이받는 사고를 냈다. 음주 측정 결과 혈중알코올농도는 면허 취소 기준인 0.08% 이상으로 나타났다.

사고 여파로 고경표가 출연하는 예능 프로그램들도 잇따라 편집을 결정했다. MBC ‘놀면 뭐하니?’, tvN ‘식스센스: B사이드’, 티빙 ‘대탈출: 도시괴담’ 제작진은 고경표의 출연 분량을 최대한 줄이겠다는 방침을 밝혔다. 오는 29일 첫 방송 예정인 tvN ‘보검 매직컬2’에도 출연할 예정이었다.

또한 오는 21일 서울 성암아트홀에서 단독 팬미팅 ‘2026 KO KYUNGPYO FANMEETING: NOW ‘KYUNGPYO NIGHT’’를 개최할 예정이었으나, 이번 활동 중단 선언에 따라 여파를 피하기 어려울 것으로 예상된다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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