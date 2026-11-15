장추안에 엄지척… 블랑 현대캐피탈 감독 “공격력 높이기 위해 영입… 좋은 활약”

필립 블랑 현대캐피탈 감독이 15일 우리카드전에서 선수들을 지켜보고 있다. 사진=KOVO 제공

현대캐피탈 장추안이 15일 장충체육관에서 열린 우리카드전에서 공격을 하고 있다. 사진=KOVO 제공

4연승을 달린 현대캐피탈 필립 블랑 감독이 아시아쿼터 장추안의 활약에 만족도를 보였다.

현대캐피탈은 15일 서울 장충체육관에서 HK흥국금융 2026~2027 V리그 남자부 원정경기에서 세트스코어 3-0 완승을 거뒀다. 승점 12(4승1패)가 된 현대캐피탈은 1위로 올라섰다.

장추안의 활약이 컸다. 팀 내 두 번째로 많은 18점을 폭발하며 팀 승리를 이끌었다. 블랑 감독은 경기 뒤 “장추안을 영입한 이유가 공격력을 높이기 위해서였다”며 “하이볼 상황에서 처리해 줄 수 있는 공격수다. 잘하고 있는 것 같다”고 미소 지었다. 이어 “레오와 허수봉도 있는 만큼 리시브가 제대로 되지 않으면 어려운 경우도 있지만 장추안이 있어서 잘 된 것 같다”고 덧붙였다.

장추안은 올 시즌 현대캐피탈 유니폼을 입은 아시아쿼터 아포짓 스파이커다. 중국 자국리그에서 최우수선수(MVP)만 3차례 거머쥔 검증된 자원이다. 지난달 정규리그 전초전이었던 KOVO컵에서 5경기 58득점을 기록하며 화끈한 공격력을 자랑했다. 정규리그 개막 이후 복근 통증으로 두 경기에 결장했지만 코트로 돌아온 뒤 안정감을 뽐내고 있다. 다만 보완할 점도 있다. 블랑 감독은 “오늘은 블로킹에서 아쉬운 면이 있었다. 더 발전해야 한다”고 평가했다.

이날 전체적으로 현대캐피탈 선수들이 코트에 넘어지는 장면이 나왔다. 특히 세터 이준협은 2세트 도중 발목을 다치는 악재를 당했다. 블랑 감독은 “큰 부상은 아닌 것 같다. 내일 결과가 나올 것 같아서 확인할 예정이다”고 전했다.

현대캐피탈 선수단은 이날 상대 플로터 서브에 고전하기도 했다. 그는 “해결해야 할 문제”라며 “훈련 때는 잘 받는데, 실전에 들어가면 좀 문제가 있는 것 같다”고 돌아봤다.

블랑 감독은 올 시즌 덥수룩한 수염을 유지하고 있다. 그는 “(구단) 프로필 사진을 수염이 있는 상태로 찍어서 유지하려고 한다”며 “와이프가 오면 밀려고 한다”고 웃었다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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