현대차그룹 공식 웹사이트, 국내외 대표 웹 어워드 13개 석권

2026년 현대차그룹 공식 웹사이트 국내외 웹 어워드 수상 내역. 현대차그룹 제공

현대자동차그룹 공식 웹사이트가 국내외 주요 웹 어워드에서 총 13개 상을 석권하며 디지털 커뮤니케이션 역량을 인정받았다.

현대차그룹은 지난 13일 한국인터넷소통협회가 주관하는 ‘제19회 대한민국소통어워즈’에서 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 위원장상, 대한민국AI브랜드대상 그룹/지주사 부문, 대한민국디지털콘텐츠대상 브랜드콘텐츠 부문을 각각 수상했다고 15일 밝혔다.

대한민국소통어워즈는 콘텐츠경쟁력지수(CQI)와 소통지수(ICSI·SCSI), 고객 의견 및 그룹 인터뷰, 전문가 평가 등을 종합해 수상자를 선정하며, 올해 평가에는 기업 285개, 기관 172개 등 총 457개 조직이 참여했다.

올해 신설된 ‘대한민국AI브랜드대상’은 기존 소통 평가 데이터에 5개 생성형 인공지능(AI) 엔진의 평가를 결합한 ‘K-BCAI’ 모델을 활용해 브랜드 인지도, 신뢰도, 추천 경쟁력을 평가한다.

이외에도 현대차그룹은 과학기술정보통신부가 주최하는 ‘제21회 대한민국 인터넷대상’에서 특별상을 받았고, 지난 8월에는 ‘2026 K-디자인 어워드’에서 커뮤니케이션 부문 위너(Winner)를 수상했다.

현대자동차그룹 공식 웹사이트 해외에서도 호평받았다. 지난 9월 미국 웹 마케팅 협회(Web Marketing Association, 이하 WMA)가 주관하는 ‘2026 웹어워드 컴페티션(WebAward Competition)’에서 전체 최고상인 '베스트 오브 쇼(Best of Show)’와 함께 자동차·미디어·뉴스·PR 등 4개 산업 부문의 ‘베스트 오브 인더스트리(Best of Industry·부문 최우수상)’를 받아 이 대회에서만 총 5개 상을 휩쓸었다.

또 ‘2026 W3 어워즈(Awards)’에서는 기업 커뮤니케이션(Corporate Communications)과 뉴스(News) 부문에서 각각 ‘골드(Gold)’, PR 부문 ‘실버(Silver)’를 받아 3개 상을 더했다.

이로써 현대차그룹 공식 웹사이트는 올해 국내 5개, 해외 8개 등 총 13개의 상을 수상했다.

현대차는 이러한 수상 성과가 이용자에게 유용하고 신뢰도 높은 콘텐츠를 제공하는 동시에, 생성형 AI가 공식 정보를 정확하게 이해하고 활용할 수 있도록 추진해온 ‘GEO(Generative Engine Optimization)’ 강화 노력을 인정받은 결과라고 평가했다.

GEO는 ‘생성형 엔진 최적화’를 뜻하는 전략으로, 대규모 언어모델(LLM)을 활용하는 AI 검색·답변 서비스가 웹사이트의 정보를 쉽게 찾고 그 내용과 맥락을 정확히 이해해 답변에 반영하거나 출처로 인용할 수 있도록 콘텐츠와 웹사이트 구조를 최적화하는 것을 말한다.

이용자가 검색 결과를 클릭해 웹사이트를 방문하던 기존 방식에서 나아가 AI에게 질문하고 생성된 답변을 통해 정보를 얻는 방식이 확산되면서 기업 웹사이트는 AI를 통해 이용자에게 전달되는 공식 브랜드 정보의 출처로서 더욱 중요해지고 있다. 현대차그룹은 이러한 변화에 대응해 웹사이트에 AI를 도입하는 초기 단계부터 이용자의 편의성과 생성형 AI의 정보 접근성·이해도를 함께 높이는 방향으로 웹사이트를 고도화하고 있다. 특히 웹사이트의 공식 정보가 AI 검색·답변에 보다 정확하게 반영될 수 있도록 시스템 구조를 개선하는 한편, 브랜드와 기술에 대한 신뢰도 높은 콘텐츠를 지속적으로 확충해왔다.

현대차그룹 공식 웹사이트는 지난 3월 디자인과 콘텐츠 전반을 개편한 이후 이용자가 원하는 정보에 보다 쉽고 빠르게 접근할 수 있도록 다양한 AI 기반 기능을 지속적으로 확대해왔다. AI 기반 뉴스 자동 요약과 AI 음성 뉴스 청취 기능을 도입하는 한편, 생성형 AI가 웹사이트의 공식 정보를 보다 효과적으로 탐색하고 이해할 수 있도록 시스템 구조도 고도화했다.

현대차그룹 관계자는 “AI 시대에는 이용자가 웹사이트에서 얻는 정보뿐 아니라, AI가 공식 정보를 얼마나 정확히 이해하고 전달하는지도 중요하다”며 “앞으로도 GEO와 콘텐츠 경쟁력을 지속적으로 강화해 현대차그룹 공식 웹사이트를 이용자와 AI 모두가 신뢰하는 브랜드 정보의 출발점이자 새로운 디지털 경험을 제공하는 플랫폼으로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.

이정인 기자 lji2018@sportsworldi.com

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