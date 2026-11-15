서현진, 결국 유연석 납치했다…‘라이어’ 반격 시작

배우 서현진이 ‘라이어’에서 유연석의 실체를 밝히기 위한 반격에 나섰다.

지난 13, 14일 방송된 MBC 금토드라마 ‘라이어’에서는 강지선(서현진)이 민준호(유연석)의 과거를 추적하며 진실에 다가가는 모습이 그려졌다.

강지선은 “내가 그 실체를 밝혀낼 거야”라고 다짐한 뒤 민준호의 죽은 아내 주변 인물들을 찾아가 단서를 모았다. 이후 민준호를 직접 납치해 압박하며 그의 숨겨진 모습을 끌어내려 했다.

또 다른 피해자가 된 이화영(옥자연)에게는 과거 자신의 언행을 사과하며 손을 내밀었다. 민준호를 향해서는 분노를 드러내면서도 이화영 앞에서는 자신의 잘못을 인정하며 달라진 태도를 보였다.

서현진은 억울함을 호소하던 강지선이 직접 진실을 추적하고 주도권을 되찾아가는 변화를 그렸다. 민준호의 실체를 끝내 밝혀낼 수 있을지 관심이 모인다.

‘라이어’는 매주 금·토요일 오후 9시50분 방송된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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