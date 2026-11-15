[TV핫스팟] ‘사랑이 온다’ 결혼 위기 배윤규, 결국 정보민 놓았다…눈물의 연락처 삭제

배우 배윤규가 ‘사랑이 온다’에서 희나를 지키기 위해 스스로 관계를 놓으려는 한규오의 마음을 그렸다.

지난 14일 방송된 KBS2 주말드라마 ‘사랑이 온다’ 30회에서는 과거가 폭로되며 희나(정보민)와의 결혼이 위기에 놓인 한규오(배윤규)의 모습이 그려졌다.

고열로 쓰러졌던 규오는 가족의 간호 끝에 회복했지만 마음은 희나에게 향했다. 자신에게는 의지할 가족이 있지만 희나는 혼자 버텨야 한다며 걱정했다.

방으로 돌아온 규오는 희나에게 “사랑한다! 현재형!”이라고 고백했던 순간과 캔 고리 반지로 평생을 약속했던 기억을 떠올렸다. 결국 자신의 과거로 희나가 더 상처받지 않기를 바라며 연락처를 삭제했다.

이후 의류 매장에서 자신의 과거를 폭로한 민주와 마주했다. 규오는 자신을 향한 비난에는 잘못을 인정했지만 희나까지 공격한 데 대해서는 “희나는 왜 건드려? 걔가 무슨 죄를 졌다고!”라며 감정을 터뜨렸다.

배윤규는 희나와의 관계를 놓으려는 결심과 동시에 끝까지 그를 지키고 싶은 규오의 마음을 보여줬다.

희나의 연락처를 지운 규오가 다시 희나와 마주할 수 있을지 두 사람의 관계에 관심이 모인다.

‘사랑이 온다’는 매주 토·일요일 방송된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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