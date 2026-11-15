컨디션 악화에 스튜디오 탈주…‘파이널 테이블’ 안효섭에게 무슨 일이?

사진 =SLL, ㈜비에이엔터테인먼트, 영화사두중

안효섭이 갑작스러운 건강 이상으로 요리 서바이벌 촬영장을 벗어난다.

15일 방송되는 JTBC 토일드라마 ‘파이널 테이블’ 8회에서는 강한(안효섭)이 심각한 신체 이상을 겪으면서 3라운드 경연에 비상이 걸리는 모습이 그려진다.

앞서 강한은 2라운드 녹화 도중 팔에 극심한 통증을 호소했지만, 주변 사람들에게 이를 들키지 않기 위해 홀로 응급처치를 하며 촬영을 이어갔다. 최송이(홍화연)가 병원에 갈 것을 권유했지만 강한은 별다른 설명 없이 괜찮다며 걱정을 일축했다. 당시에도 강한의 상태를 둘러싼 의문이 남았던 상황이다.

이런 가운데 3라운드 경연을 앞두고 강한에게 또다시 위급한 상황이 찾아온다. 갑작스럽게 근육이 굳고 마비 증상까지 나타나자 결국 사람들의 시선을 피해 촬영장을 빠져나가기로 한 것.

함께 공개된 사진에는 경연 현장을 몰래 이탈하는 강한의 모습이 포착됐다. 난간에 의지한 채 힘겹게 계단을 내려가는 그의 얼굴에는 창백한 기색이 역력하다. 제대로 몸을 가누기조차 어려워 보이는 모습은 심상치 않은 건강 상태를 짐작하게 한다.

문제는 3라운드가 생방송으로 진행된다는 점이다. 방송 시작 전까지 마비 증상이 호전되지 않는다면 요리 자체가 어려워질 수밖에 없다. 여기에 파밀리아와 엑셉시옹 팀원들 사이에 여전히 갈등이 이어지고 있어 강한의 부재는 팀 전체에 큰 타격이 될 전망이다.

과연 강한은 건강을 회복하고 무사히 3라운드 무대에 설 수 있을까. 그의 갑작스러운 이상 증세가 무엇 때문인지, 위기를 맞은 팀이 경연을 무사히 이어갈 수 있을지 관심이 쏠린다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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