산토스 브라보스, 앤팀 협업 신곡 ‘오리가미’ 첫 티저 공개

하이브의 라틴 팝 그룹 산토스 브라보스(Santos Bravos)가 앤팀(&TEAM)과 협업한 신곡 ‘ORIGAMI’(오리가미)의 첫 번째 티저 영상을 공개했다.

산토스 브라보스는 지난 14일 공식 유튜브 채널 등을 통해 오는 20일 발매되는 ‘ORIGAMI’의 첫 번째 티저 영상을 선보였다.

약 11초 분량의 영상에는 카우보이 모자와 기타, 촛불이 가득한 공간 등 라틴아메리카의 정서를 담은 장면들이 등장한다. 붉은색과 녹색, 푸른색 조명이 교차하는 가운데 빈티지한 영상 효과와 빠른 화면 전환으로 독특한 분위기를 연출했다.

특히 일본 전통 건축물이 담긴 사진과 작은 종이학도 등장해 눈길을 끌었다. 라틴아메리카와 일본의 문화적 요소를 결합한 연출로 신곡에 대한 궁금증을 높였다.

‘ORIGAMI’는 산토스 브라보스가 내년 발표할 두 번째 EP의 선공개곡이자 앤팀과의 두 번째 협업곡이다. 두 그룹은 지난 2월 ‘KAWASAKI (&TEAM Remix)’를 통해 처음 호흡을 맞췄다.

신곡은 라틴 어반 팝 사운드를 바탕으로 성장과 변화, 자신의 뿌리를 향한 감사의 메시지를 담았다. 일본의 전통 종이접기에서 영감을 얻어 다양한 경험과 관계 속에서 성장하는 과정을 표현했다.

소속사 하이브라틴아메리카는 “가족과 친구, 공동체에 대한 감사를 중심에 두고 변화 속에서도 자신의 근간을 잃지 않겠다는 의지를 표현했다”고 설명했다.

산토스 브라보스는 지난해 10월 데뷔한 5인조 그룹으로, 방시혁 하이브 의장이 추진하는 ‘멀티 홈, 멀티 장르’ 전략을 바탕으로 탄생했다. 내년 3월에는 칠레와 아르헨티나, 브라질에서 열리는 ‘롤라팔루자 남미 2027’ 무대에 오를 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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