[신정원의 연예Talk] 현실성 없고 과하다더니 못 끊겠네…‘재혼 황후’ 마성의 중독성

재혼 황후 스틸컷. 월트디즈니 컴퍼니 코리아 제공

“이게 실사화가 된다고?”. 공개 전부터 기대와 우려를 동시에 모았던 디즈니+ 오리지널 시리즈 ‘재혼 황후’가 예상 밖의 흥행 돌풍을 일으키고 있다. 서양식 이름과 이질적인 의상, 다소 과장된 대사와 연출까지 공개 전후로 각종 화제를 낳았지만 막상 뚜껑을 열자 시청자들의 반응은 뜨겁다. 어색하다는 지적마저 작품을 즐기는 하나의 요소로 소비되면서 재혼 황후만의 독특한 흥행 공식을 만들어가고 있다.

15일 굿데이터코퍼레이션의 화제성 분석 플랫폼 펀덱스에 따르면 재혼 황후는 공개 1주차 TV-OTT 통합 드라마 부문에서 화제성 점유율 21.16%를 기록하며 단숨에 1위에 올랐다. 디즈니+에서도 공개 후 3일간 시청 기준 역대 로컬 오리지널 콘텐츠 가운데 전 세계에서 가장 많이 시청된 작품에 등극했다. 미국, 영국, 프랑스, 스페인, 독일, 멕시코 등 50개 이상의 마켓에서 한국 타이틀 1위를 차지하며 국내를 넘어 글로벌 시장에서도 존재감을 드러냈다.

지난 3일 공개된 재혼 황후는 신민아, 주지훈, 이종석, 이세영 등 화려한 캐스팅으로 일찌감치 관심을 모았다. 동명의 인기 웹소설과 웹툰을 원작으로 한 작품인 만큼 팬들의 기대도 컸다. 다만 국내 드라마에서 보기 드문 서양풍 로맨스 판타지를 실사로 구현한다는 점은 우려를 낳았다. 한국 배우들이 긴 서양식 이름을 부르고, 유럽풍 왕실 의상과 한국어 대사가 한데 어우러지는 모습이 낯설게 다가왔기 때문이다.

재혼 황후 스틸컷. 월트디즈니 컴퍼니 코리아 제공

실제로 공개 초기에는 황제와 황후라는 호칭부터 하인리의 윙크, “나의 퀸” 같은 대사까지 오글거린다는 반응이 나왔다. 각종 장면이 패러디와 짤로 재생산되는가 하면, 낯선 설정과 연출에 적응할 시간이 필요하다는 의견도 있었다. 다만 꽃보다 남자, 상속자들 등 과장된 설정 등이 특징인 로맨스 작품을 즐겨보던 시청자들 사이에서는 “이미 항마력 훈련을 마쳤다”, “이 정도는 견딜 만하다”는 반응이 나왔다.

이 같은 관심은 오히려 작품에 대한 관심으로 이어졌다. 캐스팅도 공개 이후 호평을 얻고 있다. 이종석은 능청스러운 하인리의 매력을 살렸고, 이세영은 얄미우면서도 뻔뻔한 라스타를 개성 있게 표현했다. 특히 주지훈의 활약이 눈길을 끈다. 원작 팬들 사이에서 ‘개비에슈’라는 별칭으로 불리는 소비에슈의 얄미운 면모를 특유의 표정과 연기로 구현하며 웃음을 안겼다.

디즈니 특유의 느낌이 묻어나는 연출도 온라인에서 화제가 되고 있다. 5·6회에서 하인리가 나비에를 위해 열기구 데이트를 준비하는 장면이 대표적이다. 하늘 위에서 마음껏 소리 지르라는 하인리의 말에 나비에가 “아∼”를 외치는 순간, 울림이 더해진 목소리와 배경음악이 어우러지며 마치 디즈니 뮤지컬을 연상시키는 장면이 완성됐다. 시청자들은 “디즈니 발성 제대로다”, “플랫폼을 잘 만났다” 등 재미난 반응을 보였다. 다소 과장된 표현과 연출이 오히려 작품의 판타지적 색채를 살리는 요소로 작용한 셈이다.

재혼 황후 화면 캡처.

특정 시대를 연상시키기 어려운 의상과 다소 가벼워 보이는 액세서리 역시 시청자들의 지적을 받았지만, 최연우 월트디즈니컴퍼니 코리아 로컬 콘텐츠 책임자가 설명을 통해 이해를 도왔다.

그는 한 해외 매체와의 인터뷰에서 “재혼 황후가 특정 역사적 시대를 재현한 작품이 아닌 판타지물”이라고 밝혔다. 고전적인 왕실 패션에 현대적 요소와 판타지적 요소를 결합했으며, 동대제국과 서왕국의 차이도 색채와 재단을 통해 표현했다는 설명이다. 한국을 비롯한 여러 국가의 디자이너들이 의상과 장신구 제작에 참여해 폭넓은 조사를 거쳤다는 점도 덧붙였다. 이 같은 설명으로 의상 콘셉트를 둘러싼 궁금증에 답하는 한편, 다양한 시청자 반응을 향후 프로젝트에도 반영하겠다는 뜻을 전했다.

익숙하지 않은 장르와 파격적인 시도가 오히려 차별화된 매력으로 작용하며 흥행으로 이어진 재혼 황후. 독특한 세계관과 연출이 남은 회차에서도 힘을 발휘할 수 있을지 주목된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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