FT아일랜드, 데뷔 20주년에도 티켓 파워…서울·타이베이 공연 매진

밴드 FT아일랜드가 서울에 이어 타이베이 단독 콘서트까지 매진시키며 티켓 파워를 입증했다.

15일 소속사 FNC엔터테인먼트에 따르면 내년 1월 16일 대만 타이베이 국제 컨벤션 센터(TICC)에서 열리는 ‘2027 FTISLAND CONCERT FTSODE IN TAIPEI’(2027 FT아일랜드 콘서트 에프티소드 인 타이베이)가 지난 14일 현지 티켓 예매 시작과 동시에 전석 매진됐다.

앞서 FT아일랜드는 오는 12월 26일과 27일 서울 명화라이브홀에서 개최하는 연말 콘서트 ‘FTSODE’ 역시 예매 오픈과 동시에 전 회차 전석 매진을 기록했다. 국내에 이어 해외 공연까지 연달아 매진시키며 데뷔 20주년을 앞둔 밴드의 꾸준한 인기를 보여줬다.

올해로 4회째를 맞은 ‘FTSODE’는 FT아일랜드와 에피소드(EPISODE)를 합친 이름으로, 그동안 발표한 곡들이 하나의 에피소드가 돼 팀의 서사를 완성한다는 의미를 담고 있다.

이번 공연은 FT아일랜드가 걸어온 시간을 가상의 공간인 ‘강산도’로 구현한 것이 특징이다. 멤버들은 ‘로열 호텔’의 직원으로 변신해 강산도를 찾은 관객들에게 특별한 공연을 선보일 예정이다.

FT아일랜드는 오는 12월 31일 경기 고양시 킨텍스에서 열리는 ‘카운트다운 판타지 2026-2027’에도 출연하며 연말 활동을 이어간다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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