에이엠피, 왁스 ‘오빠’→‘누나’로 재해석…‘불후의 명곡’ 첫 출격

보이밴드 AxMxP(에이엠피)가 왁스의 히트곡 ‘오빠’를 재해석했다.

에이엠피는 지난 14일 방송된 KBS 2TV ‘불후의 명곡’에 출연해 왁스의 ‘오빠’를 밴드 버전으로 편곡한 무대를 선보였다.

이날 에이엠피는 무대에 앞서 “처음으로 ‘불후의 명곡’에 출연하게 됐다”며 “왁스 선배님의 ‘오빠’를 ‘누나’로 개사해 왔는데, 관객분들과 왁스 선배님의 마음을 뺏어보도록 하겠다”고 각오를 밝혔다.

이어진 무대에서 에이엠피는 원곡의 경쾌한 분위기를 살리면서 밴드 특유의 강렬한 사운드를 더했다. 특히 멤버 하유준은 직접 랩 메이킹에 참여해 새로운 랩 파트를 선보였으며, 멤버들의 연주가 어우러져 원곡과는 다른 매력을 전달했다.

에이엠피는 다른 가수들의 무대에도 박수와 환호를 보내며 적극적으로 호응하는 모습을 보였다.

에이엠피는 오는 29일 대만 타이베이에서 단독 콘서트 ‘X VERSE’(엑스 버스)를 개최한다. 이어 다음 달 6일에는 서울 마포아트센터 아트홀맥에서 ‘Home Sweet Home’(홈 스위트 홈)을 열고 팬들과 만날 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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