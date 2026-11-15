[TV핫스팟] 김유정·박진영, 서로 향한 마음 확인…‘100일의 거짓말’ 최고 9.9%

‘100일의 거짓말’ 김유정과 박진영이 서로를 향한 마음에 한 걸음 더 가까워졌다. 신분과 정체를 둘러싼 거짓이 조금씩 걷히는 가운데, 김유정은 박진영 앞에서만큼은 진짜 자신의 모습을 드러내고 싶다는 마음을 깨달았다.

지난 14일 방송된 tvN 20주년 특별기획 토일드라마 ‘100일의 거짓말’ 11회에서는 이가경(김유정 분)을 향한 김태웅(박진영 분)의 의심이 확신으로 바뀌는 과정이 그려졌다. 금서희와 사토 히데오라는 가면을 벗고 이가경과 김태웅으로 서로를 마주하기 시작한 두 사람의 관계가 새로운 국면을 맞았다.

김태웅은 이가경이 구국단의 밀정일 가능성을 의심하며 직접 정체를 캐물었다. 그러면서도 “차라리 당신이 밀정이면 좋겠다”는 말로 자신조차 정리하지 못한 복잡한 감정을 내비쳤다. 최근 조선총독부 폭탄 테러 사건 이후 아버지와 후쿠다(김중희 분)가 구국단 소속 여성을 쫓고 있다는 사실을 알게 된 그는 이가경의 신변을 걱정했다. 이가경에게 위험을 알리며 “금서희 씨도 조심해요”라고 당부했고, 그의 진심 어린 걱정은 이가경의 마음을 흔들었다.

하지만 유소란(김현주 분)과 유필립(이무생 분)은 김태웅을 향한 경계심을 늦추지 않았다. 이들은 이가경에게 김태웅이 신뢰를 얻은 뒤 자신들을 붙잡으려는 속셈일 수 있다며 주의를 줬다. 이후 김태웅이 다시 희원을 찾아오자 유필립은 이가경 곁에 앉아 은근한 견제에 나섰다. 그러나 김태웅은 두 사람의 관계가 거짓이라는 사실을 이미 눈치챈 듯한 모습을 보였다.

이어 그는 독립을 위해 목숨까지 걸고 있는 사람들의 마음을 언급하며 이가경에게 “사람이 변할 수도 있다고 생각하십니까?”라고 물었다. 이가경은 김태웅을 바라보며 “네, 변할 수 있다고 생각해요”라고 답했다. 서로를 향한 의심 속에서도 변화의 가능성을 믿는 두 사람의 모습이 묘한 설렘을 자아냈다.

이가경은 오랜만에 토막촌을 찾았다가 김태웅과 마주쳤다. 방꽃님(김라희 분)에게 한글을 가르치기 위해 방문한 김태웅과의 만남으로 인해 밀정이라는 사실은 물론 이름과 출신까지 드러나게 됐다. 자리를 피하려는 이가경에게 김태웅은 오히려 “만나서 반갑습니다, 이가경 씨”라며 처음 만난 사람처럼 악수를 건넸다.

그러나 평온했던 토막촌에는 예상치 못한 소란이 벌어졌다. 친일파 김승억(이기영 분)이 운영하는 조일방직 직원들이 마을에 찾아와 주민들에게 퇴거를 통보한 것. 김태웅은 주민들을 향한 폭력과 위협을 막으며 사태를 수습하려 했지만, 직원 중 한 명이 그의 정체를 알아보면서 상황은 급변했다. 김승억의 사위이자 정무총감의 아들이라는 사실이 알려지자 주민들의 태도는 싸늘하게 바뀌었다.

이가경은 당황한 김태웅을 감싸려 했지만, 이노마(홍사빈 분)마저 그에게 날 선 말을 쏟아내며 갈등이 깊어졌다. 자신의 배경 때문에 주민들에게 신뢰를 얻지 못하는 김태웅의 처지가 드러난 순간이었다.

방송 말미 두 사람 사이에는 또 한 번 의미 있는 변화가 찾아왔다. 김태웅은 교당리 문제를 해결하기 위해 김승억 사장을 설득해 보겠다며 자신을 믿어달라고 말했다. 이어 “금서희보다 이가경이 훨씬 잘 어울려요. 이가경, 그렇게 불러도 됩니까?”라고 조심스럽게 물었다. 이에 이가경은 더 이상 가짜 이름 뒤에 숨지 않고 김태웅 앞에서 진짜 자신으로 있고 싶다는 마음을 깨달았다. 그는 “네, 김태웅 통역관님”이라고 답하며 자신의 감정을 솔직하게 마주했다.

이날 방송된 11회 시청률은 수도권 가구 평균 8.7%, 최고 9.9%, 전국 가구 평균 8.0%, 최고 9.3%를 기록했다. 지상파를 포함한 전 채널 동시간대 1위에 올랐으며, tvN 타깃인 남녀 2049 시청률에서도 동시간대 정상을 차지했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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