장한별, ‘불후의 명곡’ 왁스 편 최종 우승…‘엄마의 일기’로 감동 선사

가수 장한별이 어머니를 향한 진심 어린 노래로 안방극장에 뭉클한 감동을 안겼다. 왁스의 ‘엄마의 일기’를 자신만의 감성으로 재해석한 그는 쟁쟁한 가수들을 제치고 ‘불후의 명곡’ 최종 우승 트로피를 거머쥐었다.

지난 14일 방송된 KBS2 ‘불후의 명곡’ 780회는 ‘아티스트 왁스 편’으로 진행됐다. 씨야(SEEYA), 서제이, 장한별, 손승연, 김기태, AxMxP(에이엠피) 등 장르와 개성이 뚜렷한 가수들이 출연해 왁스의 명곡을 각자의 색깔로 풀어냈다.

이날 첫 무대는 김기태가 장식했다. 그는 여성의 인생을 담아낸 ‘황혼의 문턱’을 선곡해 특유의 깊고 묵직한 음색으로 무대를 채웠다. 이번 공연을 위해 특별히 애니메이션 영상을 준비했다는 김기태는 관객들이 영상 속 주인공의 시선으로 노래를 감상해 주길 바란다고 전했다. 삶을 돌아보는 듯한 그의 진솔한 무대에 명곡판정단 역시 눈물을 보였다.

이어 무대에 오른 서제이는 이별의 아픔을 담은 ‘부탁해요’를 열창했다. 왁스의 오랜 팬이라고 밝힌 그는 감정과 다채로운 음악적 색깔을 함께 표현하는 왁스의 보컬을 존경한다고 전했다. 첫 대결에서는 김기태가 407표를 얻어 1승을 차지했다.

김기태의 연승을 저지하기 위해 나선 손승연은 ‘화장을 고치고’를 선택했다. 앞서 2025년 ‘오 마이 스타’ 특집에서 김기태에게 단 2표 차이로 패했던 손승연은 이번 대결을 설욕의 기회로 삼았다. 폭발적인 가창력과 압도적인 성량으로 무대를 장악한 그는 왁스에게도 극찬을 받았다. 결국 419표를 획득하며 김기태를 꺾고 새로운 1승을 기록했다.

네 번째 주자인 씨야는 ‘사랑하고 싶어’를 선곡해 세 멤버의 완벽한 하모니를 선보였다. 오케스트라 연주를 더해 원곡의 애절한 감성을 한층 끌어올렸고, 무대를 지켜본 출연진들도 원곡이 떠오르지 않을 정도로 뛰어난 재해석이었다며 호평했다. 그러나 손승연이 승리를 지켜내면서 씨야의 도전은 아쉽게 마무리됐다.

경연 사이에는 왁스의 유쾌한 입담도 분위기를 달궜다. MC 신동엽이 과거 ‘사랑의 징크스’를 묻자 왁스는 절친한 홍석천에게 남자친구를 소개해 주면 얼마 지나지 않아 헤어지는 일이 반복됐다고 털어놨다. 이에 신동엽이 홍석천이 남자친구를 데려간 것 아니냐고 농담을 던져 현장을 웃음바다로 만들었다.

첫 출연으로 관심을 모은 AxMxP는 왁스의 히트곡 ‘오빠’를 ‘누나’로 바꿔 색다른 무대를 꾸몄다. 평균 연령 21세의 패기와 에너지를 앞세운 이들은 강렬한 밴드 사운드에 자작 랩까지 더하며 연하남의 매력을 발산했다. 특히 2010년생 막내 주환의 앳된 모습에 이찬원이 관심을 보이기도 했다. 다만 손승연의 벽을 넘지는 못했다.

마지막 무대의 주인공은 장한별이었다. 앞서 9월 ‘전국 트롯 대축제 특집’에서 우승을 차지했던 그는 이번 방송에서 두 번째 트로피에 도전했다. 장한별이 선택한 곡은 왁스의 ‘엄마의 일기’였다.

18년간 호주에서 생활한 뒤 가수의 꿈을 이루기 위해 한국으로 돌아온 장한별은 오랜 무명 시절을 견뎌야 했다. 그 과정에서 변함없이 자신을 응원해 준 부모님을 떠올리며 노래에 진심을 담았다. 특히 무대 후반 공개된 영상에는 장한별의 어머니가 등장해 아들을 향해 “그동안 잘 견뎌줘서 고맙고 자랑스럽다”고 전했다.

예상치 못한 어머니의 영상에 장한별은 물론 MC 이찬원도 눈물을 흘렸다. 노래를 마친 뒤에도 감정을 추스르지 못한 장한별은 잠시 백스테이지로 내려가 오열하며 깊은 여운을 드러냈다.

이후 진행된 마지막 투표에서 장한별은 421표를 획득했다. 손승연의 419표를 단 2표 차이로 앞서며 최종 우승자로 이름을 올렸다. 어머니를 향한 고마움과 미안함을 노래로 전한 장한별의 진심이 시청자와 명곡판정단의 마음을 움직이며 이날 경연의 대미를 장식했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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