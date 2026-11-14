‘4쿼터는 지미 타임’… 정관장, 선두 삼성 잡고 4연승

4쿼터엔 역시 ‘지미 타임’ 발동이다. 가드 박지훈(정관장)이 마지막 10분 동안 12점을 몰아치며 선두 삼성의 추격을 뿌리쳤다. 정관장은 4연승을 달리며 1위와의 격차를 1경기로 좁혔다.
정관장은 14일 서울 잠실학생체육관서 열린 2026∼2027 KCC 프로농구 정규리그 원정경기에서 삼성을 87-80으로 꺾었다. 10승째(4패)를 올린 2위 정관장은 11승3패로 선두를 지킨 삼성을 바짝 추격했다.
출발은 좋지 않았다. 정관장은 1쿼터를 13-26으로 마치며 끌려갔다. 승부의 흐름은 2쿼터에 뒤집혔다. 외곽포가 불을 뿜었다. 3점슛 6개를 던져 모두 성공하는 집중력으로 32점을 쓸어 담았다. 전반을 마칠 때는 오히려 45-39로 앞섰다.
마지막 고비에서는 박지훈이 해결사로 나섰다. 3쿼터를 68-64로 마친 정관장은 4쿼터 종료 5분54초 전 74-70까지 쫓겼다. 이때 박지훈이 2점슛으로 상대 흐름을 끊었다. 종료 1분38초 전에는 결정적인 3점슛을 꽂아 85-76으로 달아나며 승기를 굳혔다.
박지훈은 22점 7리바운드 5어시스트로 승리를 이끌었다. 데이본 리드(14점), 라숀 토마스(13점), 문유현(12점)도 힘을 보탰다. 특히 정관장은 벤치 득점서 55-18로 삼성을 압도했다. 삼성은 케렘 칸터(20점 9리바운드)와 저스틴 구탕(17점)이 분전했으나 패배를 막지 못했다.
부산에서는 KCC가 SK를 75-70으로 제압하고 4연승을 달렸다. 허웅이 3점슛 4개를 포함해 23점을 올렸고, 숀 롱(이상 KCC)은 18점 12리바운드로 더블더블을 작성했다. KCC는 6승8패, SK는 6승5패를 기록했다.
최하위 현대모비스(4승10패)는 창원 원정서 LG(6승8패)를 79-78로 꺾고 4연패를 끊었다. 오마리 스펠맨(현대모비스))이 27점 10리바운드로 활약했다. 종료 53초 전 유기상(LG)에게 3점슛을 허용해 역전당했지만, 18초 뒤 스펠맨이 2점슛으로 다시 승부를 뒤집었다.
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