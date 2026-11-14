日 16-1 대승에 한숨 돌린 한국… 대만 잡으면 APBC 결승 간다

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복잡했던 경우의 수가 한결 단순해졌다. 일본이 호주를 15점 차로 완파하면서 한국 야구 대표팀의 결승 진출에도 청신호가 켜졌다. 이제 남은 과제는 대만전 승리다.

일본은 14일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 아시아프로야구챔피언십(APBC) 예선 최종 3차전에서 호주를 16-1로 꺾었다. 7회 종료 후 15점 차 콜드게임 승리를 거두며 3전 전승으로 결승 진출을 확정했다. 이번 대회는 예선에서 7회 이후 10점 차 이상 벌어지면 콜드게임을 적용한다.

일찌감치 승부가 기울었다. 일본은 1회에만 11점을 몰아치며 호주 마운드를 무너뜨렸다. 2회와 3회에도 각각 2점을 보탰고, 5회 1점을 추가했다. 호주는 4회 솔로 홈런으로 한 점을 만회하는 데 그쳤다. 7회말 1사 1, 2루 기회도 살리지 못했다.

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한국으로선 반가운 결과다. 최원호 감독이 이끄는 한국은 12일 호주전(7-8)에 이어 13일 일본전(5-9)까지 내리 패하며 결승 진출을 위해 경우의 수를 따져야 했다. 한국이 대만을 꺾으면 한국과 호주, 대만이 나란히 1승2패로 동률을 이룬다. 이 경우 예선 3경기의 TQB(Team Quality Balance)로 순위를 가린다. TQB는 이닝당 득점에서 이닝당 실점을 뺀 수치다.

한국은 일본의 대승 덕분에 점수 차에 대한 부담도 크게 덜었다. 이날 홈팀인 한국은 대만 상대로 9회 초까지 리드를 지키면 추가 공격(9회 말) 없이 경기를 마친다. 이 경우 대만에 1점 차로만 승리해도 TQB에서 앞서 결승에 진출한다. 다만 9회 말 끝내기 승리라면 득점과 아웃카운트에 따라 경우의 수가 달라질 수 있다.



재차 한일전 설욕의 기회를 엿본다. 시선은 대만전으로 향한다. 한국은 이날 오후 7시 같은 장소서 대만과 예선 마지막 경기를 치른다. 선발투수로 이로운(SSG)을 내세운다. 2017년 초대 대회와 2023년 2회 대회에서 모두 준우승했던 한국은 대만을 상대로 3개 대회 연속 결승 진출에 도전한다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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