‘문무’ 김강우, 신라 조정서 처벌 위기…이현욱이 목격한 권력 갈등

‘문무’가 신라와 고구려의 치열한 권력 다툼을 그리며 첫 방송의 막을 올린다.

14일 오후 9시 20분 첫 방송되는 KBS 2TV 새 대하드라마 ‘문무’는 삼국 간 전쟁과 내부의 격변 속에서 승리를 위해 모든 것을 건 지도자들의 이야기를 그린 작품이다.

이날 첫 방송에서는 신라 조정의 권력 갈등이 본격적으로 펼쳐진다. 신라 병부령 김춘추(김강우)의 아들 김법민(이현욱)은 진골 귀족들이 모인 대전에서 분열된 조정의 현실을 목격한다.

수상한 행적을 이유로 추궁을 받게 된 김춘추는 적극적으로 해명에 나서지만 진골들의 분노는 좀처럼 가라앉지 않는다. 선덕여왕(최수린)까지 압박에 나선 가운데 비담(이지훈)은 김춘추에 대한 강력한 처벌을 요구하며 갈등을 키운다.

위기에 처한 아버지를 구하기 위해 김법민이 직접 나서려는 순간, 신라 월성 대전에 의문의 인물이 등장하면서 분위기가 급변한다. 김춘추를 몰아붙이던 진골들이 당혹감을 감추지 못하는 가운데 등장인물의 정체와 그로 인해 달라질 신라 조정의 권력 구도에 관심이 쏠린다.

고구려에서도 왕권을 둘러싼 긴장감이 고조된다. 연개소문(장혁)은 고구려 왕 고건무(조성하)의 부름을 받고 대전에서 독대한다. 고건무는 뛰어난 무력을 바탕으로 세력을 키워가는 연개소문에게 신임을 드러내면서도 그의 월권 행위를 경계한다.

연개소문 역시 당나라와 화친을 맺고 평화를 유지하려는 고건무의 외교 노선에 불만을 품고 있는 상황이다. 서로를 경계하는 두 사람의 만남이 향후 고구려의 권력 구도에 어떤 영향을 미칠지 주목된다.

신라와 고구려에서 동시에 시작된 정치적 갈등이 앞으로 전개될 삼국의 운명과 어떻게 맞물릴지 관심을 모은다.

제작진은 “1화에서는 신라 내부의 본격적인 분열과 고구려 최고 권력자인 고건무와 연개소문 사이 갈등이 그려진다. 나라를 두고 서로 다른 뜻을 품었던 인물들이 빚어낸 폭풍전야의 긴장감을 기대해 달라”고 당부했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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