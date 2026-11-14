‘라이온킹’도 기뻤다… “삼성 12년 만의 우승, 너무 축하해”

사진=뉴시스

“대구에 가면 저한테도 축하한다고 하시더라고요.”

우승은 삼성이 했는데, 축하 인사는 ‘라이온킹’에게도 돌아왔다. 한때 푸른 유니폼을 입고 그라운드를 누볐던 이승엽 전 두산 감독에게도 친정팀의 정상 등극은 반가운 소식이었다.

이 전 감독은 14일 서울 잠실야구장서 열린 ‘잠실 더 라스트 이닝 by 르노’에 레전드 선수로 참가했다. 경기를 앞두고 취재진과 만난 그는 삼성의 프로야구 한국시리즈(KS) 우승 이야기 질문에 활짝 미소 지었다. 삼성은 올해 KT를 꺾고 2014년 이후 12년 만에 왕좌를 되찾았다.

이 전 감독은 “박진만 감독이 팀을 정말 잘 운영했다. 업셋 우승이 쉽지 않은데 1차전을 내주고도 압도적인 경기력으로 우승했다”며 감탄했다. 특히 국가대표 시절 옛 동료이기도 한 박 감독의 지휘를 현역 시절 포지션에 빗댔다. 그는 “유격수 출신답게 경기 운영도 굉장히 빠르고 잘했다”고 치켜세웠다.

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친정팀의 우승에 자신도 덩달아 축하를 받고 있다. 이 전 감독은 “대구에 가면 사람들이 축하한다고 한다. 아무래도 현역 시절 몸담았던 팀이라 나 역시 기분이 정말 좋다”고 미소 지었다.

무엇보다 베테랑 포수 강민호의 첫 우승을 반겼다. 오랜 시간 정상 문턱에서 아쉬움을 삼켰던 후배의 마음을 누구보다 잘 알기 때문이다. 이 전 감독은 “현역 시절 아무리 잘해도 우승하지 못하고 은퇴하는 건 큰 불행”이라며 “나도 여러 차례 우승했지만, 강민호처럼 40대가 넘어 처음 맛본 우승은 몇 번의 우승과도 바꾸기 어려울 만큼 의미가 크다”고 강조했다.

후배를 향한 축하도 잊지 않았다. “그 기쁨은 누구보다 클 것이다. 정말 축하한다”고 운을 뗀 이 전 감독은 “이제 시즌이 끝났으니 다시 내년을 준비할 때다. 10개 구단 모두 더 높은 수준의 경기력으로 팬들 앞에 섰으면 좋겠다”고 바랐다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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