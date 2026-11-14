김필, 오늘(14일)부터 단독 콘서트…“마음에 남는 공연 전할 것”

가수 김필이 단독 콘서트를 통해 팬들과 만난다.

김필은 14일부터 15일까지 이틀간 서울 용산구 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 단독 콘서트 ‘JOURNEY’(저니)를 개최한다.

이번 공연은 약 7년 만에 발매한 정규 2집 ‘JOURNEY’와 동명의 타이틀로 진행된다. 김필은 정규 2집 수록곡 전곡을 라이브로 선보이는 것은 물론, 그동안 발표한 대표곡까지 다채로운 세트리스트로 관객과 호흡할 예정이다.

공연을 앞두고 김필은 공식 SNS를 통해 숏폼 콘텐츠 ‘요즘, 김필’을 공개했다. 영상에는 합주실에서 밴드 세션과 공연의 세부적인 부분까지 의견을 나누며 무대를 준비하는 모습이 담겼다.

김필은 이번 콘서트를 통해 관객에게 위로와 공감을 전하고 싶다는 바람을 밝혔다. 그는 “공연을 보시면서 위로를 얻으셨으면 좋겠다. 얼마 남지 않은 올해에 마음을 다잡을 수 있는 계기가 될 수 있다면 너무 영광일 것 같다”며 “마음에 남는 음악, 마음에 남는 공연 전해드릴 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

앞서 김필은 정규 2집 발매를 기념해 버스킹 공연을 진행하기도 했다. 현장에서 타이틀곡 ‘Life Is Life’(라이프 이즈 라이프)를 비롯해 신보 수록곡과 대표곡을 라이브로 선보이며 관객들의 호응을 얻었다.

당시 김필은 “귀한 시간 내주셔서 감사하다”며 “콘서트에서 더욱 다양한 곡들을 보실 수 있으니 많이 놀러 와 주시고 새 앨범도 많이 들어 달라”고 전했다.

김필은 이번 단독 콘서트에서 신보의 음악을 라이브로 선보이며 관객과 특별한 시간을 보낼 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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