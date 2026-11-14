세븐틴 정한X조슈아, 악기 브랜드 글로벌 앰배서더…기타 디자인 참여

사진=ENYA MUSIC

그룹 세븐틴 유닛 정한X조슈아가 스마트 악기 브랜드의 글로벌 앰배서더로 발탁됐다.

소속사 플레디스 엔터테인먼트는 14일 정한X조슈아가 스마트 악기 브랜드 ‘엔야 뮤직(ENYA MUSIC)’의 글로벌 앰배서더로 활동한다고 밝혔다.

엔야 뮤직은 2011년 중국에서 설립된 음악 기술 기업으로, 현재 80개 국가 및 지역에서 디지털 기능을 결합한 스마트 악기를 판매하고 있다. 시장조사 업체 프로스트&설리번으로부터 2024~2025년 전 세계 스마트 일렉 기타 판매량 1위 인증을 받았다.

정한X조슈아는 이번 협업을 통해 미니 1집 ‘DREAMSCAPE’(드림스케이프)의 이름을 딴 스마트 미디 기타를 선보인다. 두 멤버는 악기 디자인에 직접 참여했으며, 기타 본체에는 각자의 이름과 유닛 로고가 새겨진다. 정한과 조슈아에게서 각각 영감을 받은 모델도 출시될 예정이다.

엔야 뮤직 측은 “정한X조슈아는 음악을 즐기는 방식에는 정해진 기준이나 경계가 없음을 보여준다”며 “이번 컬래버레이션은 두 아티스트의 각기 다른 매력을 통해 ‘모두가 음악가다(Everyone is a musician)’라는 메시지를 전할 것”이라고 밝혔다.

두 멤버는 음악 활동뿐 아니라 패션과 뷰티 분야에서도 다양한 브랜드와 협업해 왔다. 정한은 마르디 메크르디, SW19, 바닐라코의 모델로 활동하고 있으며, 조슈아는 톰 포드 뷰티와 리얼베리어의 앰배서더, 예거 르쿨트르의 프렌드 오브 하우스로 활동 중이다.

정한X조슈아의 미니 1집 ‘DREAMSCAPE’는 발매 첫 주 80만 장 이상의 판매량을 기록했다. 인천 인스파이어 아레나에서 열린 3일간의 공연도 팬클럽 선예매 당일 매진됐다. 두 사람은 오는 21~22일 일본 베루나 돔에서 공연을 이어간다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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