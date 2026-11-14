‘라이어’ 서현진, 가면 벗은 유연석 기절시켰다…반격 엔딩에 최고 4.2% [TV핫스팟]

‘라이어’ 서현진이 유연석을 향한 본격적인 반격에 나섰다.

지난 13일 방송된 MBC 금토드라마 ‘라이어’ 5회에서는 민준호(유연석)의 악행이 하나씩 드러나는 가운데 강지선(서현진)이 그의 실체를 파헤치는 모습이 그려졌다. 이날 방송은 분당 최고 시청률 4.2%(닐슨코리아 기준)를 기록하며 3회 연속 상승세를 이어갔다.

앞서 홀로 잠든 경찰 이화영(옥자연 분)의 집에 침입한 남자의 정체가 민준호로 드러났다. 이날 민준호는 아무렇지 않게 집안 정리를 하고, 자신이 찍어둔 사진에 따라 이화영의 머리칼과 자세까지 고쳐두는 치밀함을 보였다. 민준호가 언제부터 이화영의 뒤를 쫓은 것인지, 이화영이 왜 잠에서 깨어나지 못한 것인지, 민준호의 검은 손이 이화영에게까지 뻗은 것인지 궁금증을 안겼다.

민준호의 실체를 파헤치기 위해 떠난 강지선은 민준호의 사별한 아내의 친구 김정미(주보미 분)를 만났다. 강지선은 민준호가, 아내가 죽기 전 아내 친구 김정미에게도 비슷한 악행을 저질렀음을 알게 됐다. 김정미는 강지선에게 경찰 진술을 약속했고, 강지선은 이를 이화영에게 알렸다. 하지만 김정미는 약속을 어겼다. 오히려 자신에게 진술을 부탁하는 강지선을 이상한 사람으로 몰아세우며 피했다.



민준호와의 사건 이후 일상이 무너진 강지선의 고통도 드러났다. “하루아침에 거짓말처럼 온 세상이 달라졌다”는 강지선의 말처럼 민준호와의 ‘그 사건’ 이후로 남자를 믿지 못하게 됐다. 민준호가 자신을 고소했음을 알게 된 강지선은 민준호를 찾아갔다. 진짜 얼굴을 드러낸 민준호는 멱살까지 잡으며 강지선을 협박했고, 강지선은 아무것도 할 수 없는 자신에 좌절하며 스스로 도망쳐 나왔다.

강지선의 연락에 눈을 뜬 이화영은 어지럽고 구토를 하는 등 몸의 변화를 느꼈다. 급기야 하혈까지 하면서 병원을 찾은 이화영. 뱃속 아이는 안전했지만 이화영은 자신도 강지선과 같은 방식으로 민준호에게 당했다는 것을 알게 됐다. 하지만 명확한 증거가 없는 상황. 이화영은 경찰까지 노린 민준호의 대범함에 경악했고, 반드시 민준호를 잡겠다고 결심했다.



그날 밤 강지선이 민준호를 불러냈다. 술에 취한 채 민준호 앞에 모습을 드러낸 강지선은 “당신이 이겼어. 내가 포기한다고. 원하는 대로, 하라는 대로 내가 다 해줄게. 그러니 제발 나 좀 살려줘”라고 말했다. 승리의 여유를 보이는 민준호. 하지만 여기서 반전이 터졌다. 민준호가 강지선 앞에서 어지러움을 느끼며 쓰러진 것. 순식간에 술에서 깬 듯 또렷한 시선으로 쓰러진 민준호를 내려다보는 강지선의 모습이 엔딩을 장식했다.



민준호의 실체가 드러나고 강지선과 이화영이 반격에 나서면서 세 사람의 대립이 어떤 결말로 이어질지 관심이 쏠린다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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