앰퍼샌드원, 신곡 ‘킹스 웨이’ MV 티저 공개…17일 컴백

그룹 앰퍼샌드원(AMPERS&ONE)이 첫 정규 앨범 발매를 앞두고 타이틀곡 뮤직비디오 티저를 공개했다.

소속사 FNC엔터테인먼트는 14일 공식 SNS를 통해 앰퍼샌드원의 정규 1집 ‘PATHFINDER’(패스파인더) 타이틀곡 ‘King’s Way’(킹스 웨이) 뮤직비디오 티저 영상을 선보였다.

공개된 영상은 웅장한 분위기 속에서 함을 들고 걸어가는 멤버들의 모습으로 시작된다. 비장한 표정으로 앞으로 나아가는 멤버들의 모습이 강렬한 분위기를 자아내며 신곡의 콘셉트에 대한 궁금증을 높였다.

타이틀곡 ‘King’s Way’는 힘으로 남들 위에 서기보다 함께하는 이들을 먼저 살피고 자신을 낮추는 태도가 진정한 강함이라는 메시지를 담았다. 주변의 어려움과 책임을 감당하고 압박과 편견 속에서도 자신의 신념을 지키며 나아가겠다는 의지를 노래한다.

특히 멤버 나캠든과 마카야가 작사에 참여해 곡에 자신들의 생각을 담았다.

오는 17일 발매하는 앰퍼샌드원의 첫 정규 앨범 ‘PATHFINDER’에는 다양한 장르의 총 10곡이 수록됐다. 멤버 전원이 곡 작업에 참여하며 음악적 역량을 드러낼 예정이다. 같은 날 오후 8시 서울 예스24 라이브홀에서 컴백 쇼 ‘THE WAY BEGINS’(더 웨이 비긴스)를 열고 신곡 무대를 최초 공개한다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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