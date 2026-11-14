[APBC] 한국 홀로 2패…기댈 건 ‘경우의 수’ 뿐이다

사진=AP/뉴시스

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

또, 계산기를 두드린다.

벼랑 끝에 몰렸다. 최원호 감독이 이끄는 야구 대표팀이 2패째를 당했다. 13일 일본 도쿄돔에서 열린 일본과의 ‘2026 아시아 프로야구 챔피언십(APBC)’ 예선 2차전서 5-9로 패했다. 참여한 4개국 가운데 아직까지 승리를 신고하지 못한 건 한국뿐이다. 한국은 전날에도 호주에 패한 바 있다. 일본이 2승으로 단독 1위에 올라선 가운데, 대만과 호주는 1승1패씩을 기록 중이다.

희망의 불씨가 완전히 사라진 것은 아니다. 결승 진출 가능성이 완전히 사라진 것은 아니다. 경우의 수에 기댄다. 자력으론 어렵다. 14일 일본이 호주를 잡는다는 가정 아래, 한국은 예선 마지막 상대인 대만을 반드시 잡아야 한다. 이 경우 일본은 3전 전승으로 예선 1위를 확정 짓는다. 나머지 세 팀은 1승2패가 된다. TQB(Team Quality Balance)에 따라 순위가 정해지게 된다.

TQB은 기본적으로 이닝 당 평균 득점에서 이닝 당 평균 실점을 뺀 값으로 계산한다. (총 득점÷공격 이닝)-(총 실점÷수비 이닝)이다. 앞서 한국은 호주에게 7-8로 패했고, 호주는 대만에 4-6 고배를 마셨다. 한국이 대만전서 9회 말까지 진행한다고 하면 2점 차 이상으로 이겨야 한다. 만약, 9회 초까지 앞서고 있어 9회 말이 삭제된다면 1점 차로 이기더라도 결승 진출 가능성이 있다.

한국이 바라는 시나리오가 현실이 될 수 있을지 관심이 쏠린다.

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