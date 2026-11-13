[APBC] 점수 내면 뭐하나, 바로 실점인데…한국 야구의 민낯 ‘한일전 패배’

사진=AP/뉴시스

버텨내지 못했다.

최원호 감독이 이끄는 한국 야구대표팀이 또 한 번 고개를 숙였다. 13일 일본 도쿄돔에서 열린 일본과의 ‘2026 아시아 프로야구 챔피언십(APBC)’ 예선 2차전서 5-9로 패했다. 지난 12일 호주와의 첫 경기에서도 고배를 마신 상황. 결승 진출에 빨간불이 켜졌다. 2패를 기록, 최하위로 추락했다. 일본이 2승을 신고한 가운데 대만과 호주가 나란히 1승1패씩을 기록 중이다.

처참한 성적표다. 이제는 라이벌이라는 표현조차 무색하다. 한일전 12연패 늪에 빠졌다. 13차례 만나 1무12패를 기록 중이다. 일본이 사회인야구(실업팀) 선수를 내보내는 아시안게임(AG)은 제외다. 프로선수끼리의 맞대결서 한국이 일본을 상대로 승전고를 울린 것은 2015년 세계야구소프트볼연맹(WBSC) 프리미어12 준결승이 마지막이다. 당시 한국은 4-3 1점차 신승을 거뒀다.

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한국 야구의 민낯을 들여다볼 수 있는 무대였다. 일찌감치 마운드 높이에 대한 우려가 높았다. 확실한 에이스도, 절체절명 위기서 급한 불을 끌 카드가 마땅치 않은 까닭이다. 2경기를 치르는 동안 한국이 내준 점수는 17점이다. 호주전서 장단 10안타 7볼넷으로 8실점한 데 이어, 이날도 10안타 8볼넷 9실점했다. 이 기간 허용한 피홈런 또한 6개(호주전 2개, 일본전 4개)나 된다.

초반 흐름은 팽팽했다. 선발투수로 나선 김진욱(롯데)이 5이닝 2실점(2자책)으로 버텼다. 3회 투런포를 맞긴 했지만, 전반적으로 안정적이었다. 허리가 헐거웠다. 불펜진이 가동된 뒤 급격히 흔들렸다. 전준표(키움·1이닝 1실점), 박시원(LG·0이닝 2실점) 등이 연이어 실점했다. 7회 우강훈(LG)이 깔끔하게 틀어막으며 반전을 꾀했지만, 8회 김영우(LG)가 2아웃 이후 쓰리런을 맞았다.

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방망이의 분전도 승리까진 닿지 못했다. 이날 한국은 홈런 2개를 포함해 8안타 3볼넷을 얻었다. 나름대로 상대를 압박했지만, 그 시간은 너무 짧았다. 점수를 낸 뒤 다음 이닝서 곧바로 실점했다. 3회 초 한동희(롯데)의 솔로포가 나온 후에도, 8회 초 한동희의 적시타와 김휘집(NC)의 3점짜리 홈런으로 5-5 균형을 맞췄을 때도 마찬가지였다. 경기 운영 측면에서 부족함이 드러났다.



APBC는 아시아 4개국 유망주가 기량을 겨루는 대회다. 한국과 일본, 대만, 호주가 참여한다. 24세 이하(2002년 1월1일 이후 출생), 입단 3년 차 이내(2024년 이후 입단) 선수와 함께 29세 이하(1997년 1월1일 이후 출생) 3명까지 출전할 수 있다. 올해로 3회째. 앞선 두 대회서 한국은 준우승에 머물렀다. 결승서 번번이 일본에 밀렸다. 이번엔 결승 진출조차 장담하기 어렵다.

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이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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